Gran Triunfo de Iquique ante Colocolo en el recinto de Calama

Con goles de Becerra y Fernández en el último minuto logra sumar de a tres.

Un merecido triunfo logra Deportes Iquique en el recinto de Calama ante el equipo de Colocolo. Un partido difícil donde se igualo en el primer tiempo. Pero las cosas cambiaron en el segundo tiempo, Iquique pudo manejar de mejor maneras las acciones, los espacios con una defensa muy solida y con el ingreso de Becerra y Fernández, que fueron los que convirtieron los goles que le dieron el triunfo.

Iquique formo con, Rodrigo Naranjo, Nicolás Peñailillo, Mauricio Zenteno, Matías Blázquez, Esteban Carvajal, Carlos Sierra, Juan Pablo Miño, Hans Salinas, (Raúl Becerra) Gonzalo Bustamante, Leonardo Rolón, Edwin Pernía (Diego Fernández).

Los Goles llegaron a través de los cambios que realizo el Técnico Miguel Riffo de Raúl Becerra a los 70 minutos remata con derecha desde muy cerca por bajo, junto al palo izquierdo. Asistido por Leonardo Rolón con un centro al área.

Empata Colocolo a través Juan Insaurralde a los de 91 minutos remate con la izquierda desde muy cerca a la escuadra izquierda.

Y cuando ya el partido finalizado a los 95 minutos, Diego Fernández remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo a la escuadra derecha.

Dirigió el Arbitro Piro Maza

Asistencia de público de 6.227 espectadores. Con solo unos 300 Iquiqueños presentes.

Rodrigo Naranjo. “Este triunfo es del equipo, me saco el sombrero de mis compañeros, jugar en estas situaciones es super incomodo, el grupo ha estado fuerte en todo momento y creo que se ha visto reflejado en los partidos siempre no ha faltado el cachito de suerte en la última puntada, y creo que hoy hubiera sido injusto que termináramos empatados.” Agrego que hemos trabajado duro nos ha costado jugar de local. Ahora nos vamos de visita a jugar con Calera, y nos vamos con todo lo positivo que hicimos y no bajamos los brazos hasta el último”.

Miguel Riffo: “Contento muy contento por el triunfo la verdad que lo habíamos buscado cada fecha veníamos de empatar 4 partidos consecutivos jugando bien mereciendo ganar los partidos, pero debíamos consolidar nuestra mejora con triunfo y la verdad que hoy teníamos un partido muy difícil contra Colocolo, y en líneas generales creo que hicimos los merecimientos para ganar. Ahora si en el primer tiempo nos costo adaptarnos al sistema de Colocolo, creo en los segundos balones al llegar con mucha gente a campo rival nos costó, produciendo mucho desgaste.”

“Ya en el segundo tiempo mejoramos con Carlos Sierra y con Miño en el centro con Gonzalo más libre, y de a poquitos quedamos un poco más libre y logramos hacer nuestro juego, estuvimos sólidos, fuimos compacto en todos los sectores de la cancha, y cuando marcamos el primer gol, vinieron los cambios teníamos que cerrar, ya que teníamos un gran desgaste, y en un balón detenido y con algo de fortuna para Colocolo nos empata. La verdad me saco el sombrero por todos mis jugadores, y al final Diego Fernández pudo convertir en esa última jugada para quedarnos con el triunfo.

Ahora me voy muy contento porque ganamos a un gran rival.”