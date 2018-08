Jóvenes líderes de Tarapacá dialogaron con Subsecretario de Servicios Sociales en Desayuno Público INJUV

El subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal Bardet, participó en un nuevo Desayuno Público de INJUV Tarapacá realizado en Iquique, sobre la temática del mundo laboral y el emprendimiento, compartiendo distintas visiones con jóvenes líderes de la región. La actividad se enmarcó dentro de las actividades #CelebraLaJuventud.

En la actividad además participaron la Seremi de Desarrollo Social, Katherine Aliaga Araya, el Gobernador de Iquique, Álvaro Jofré Cáceres y jóvenes líderes de Centros de Alumnos de Alto Hospicio, beneficiarios de la Escuela de Ciudadanía del Liceo Luis Cruz Martínez de Iquique y jóvenes universitarios de pueblos de la provincia del Tamarugal.

Sebastián Villarreal Bardet, Subsecretario de Servicios Sociales valoró la honestidad de los jóvenes y dijo que “fue muy gratificante hablar con los jóvenes de la región, no sólo de Iquique sino también de Colchane, Pozo Almonte y Huara. Me voy contento porque son jóvenes conscientes y comprometidos con los desafíos de la región, quienes contribuyen desde sus propios espacios a desarrollar el emprendimiento, compartiendo con mucha honestidad y libertad”.

Agregó que “abordamos distintos temas como las dificultades que tienen los jóvenes para venir a estudiar desde el interior a Iquique, el desafío de complementar el trabajo con los estudios, el tema del medio ambiente, la convivencia escolar, la inclusión y el consumo de drogas”.

Sobre los desafíos desde la institucionalidad de INJUV, expresó que “creo que tenemos una gran oportunidad por delante, para ver como efectivamente el INJUV sintoniza mejor con las necesidades de la juventud y que les preocupan a los jóvenes, como son el tema laboral, salud, la educación, el emprendimiento. Trabajaremos en una propuesta que nos permita pensar en un INJUV 2.0”

De los jóvenes participantes, Rubén García comentó que “me pareció una muy buena experiencia, tener a las autoridades al frente es una gran experiencia. Me gustaría que el INJUV se acercara más a nuestros pueblos, para poder potenciar a los jóvenes en el territorio. Soy estudiante universitario y me gustaría tener la oportunidad de volver a entregar a Colchane todo lo que he aprendido”.