Diputado Galleguillos por feriado de San Lorenzo : “Yo espero que esto se revierta a última hora”

El diputado Ramón Galleguillos indicó que no espera que el feriado regional de San Lorenzo finalmente se realice, ya que no fue aprobado por financiamiento.

“Yo espero que esto se revierta a última hora. Se presentó hace dos meses atrás y se nos dijo que no se podía por un tema de costos, pero los demás eventos también se hacen gastos por ser eventos masivos, al igual que otros eventos que también se realizan en nuestra región. Estoy muy molesto, porque somos muy devotos de San Lorenzo, la gente irá igual, nadie va a parar la fiesta y esto es para que las personas que quieran ir, no tengan problemas con sus jefes, ya todos deben respetar las creencias de quienes van a cumplir sus mandas y hace cuatro años este feriado se venía realizando y debería mantenerse, como es el feriado regional definitivo de la Fiesta de La Tirana por lo que es una lástima que cada año se está renovando para San Lorenzo”, expresó Galleguillos, quien añadió que otras regiones ya tiene feriados regionales para este año por lo que no comprende el rechazo a que no ocurra lo mismo para el 10 de agosto.

“Hemos sido informados de que se declaró feriado regional para la fiesta de la pampilla de Coquimbo y la semana pasada hubo uno para la región de Aysén y cuando uno escucha esto qué pasa con la región de Tarapacá que le dio un apoyo al Presidente Piñera de un 58%. Estoy revelando la inconformidad que tengo con el gobierno de que las otorgue feriados regionales a unos y no a otros, pero vamos a seguir”, recalcó el parlamentario.