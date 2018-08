Gutiérrez asegura que baja del gobierno en encuesta Cadem evidencia un descontento social

Luego de que la encuesta Cadem, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera bajara 4 puntos de aprobación llegando al 45%, el más bajo desde que asumió el mandato, el diputado Hugo Gutiérrez, aseguró que esta cifra demuestra un descontento por parte de la ciudadanía.

“Me parece, que es una encuesta que está realizada por personas cercanas a Piñera lo vea bajando drásticamente, demuestra que no se puede soportar el cuestionamiento duro que está haciendo la ciudadanía respecto al gobierno. Se han descubierto las grandes mentiras, no ha habido más crecimiento, por el contrario, se ha estancado y en vez de haber más empleo, sólo hemos visto más despidos, entonces todas las promesas de campaña de Sebastián Piñera, eran mentiras. La ciudadanía lo está castigando por eso. Hay descontento ciudadano que se está manifestando al margen de los partidos políticos, el ciudadano se está dando cuenta de los grandes engaños”, indicó el parlamentario.

Mandato

Hugo Gutiérrez, sin embargo señaló que a pesar de no seguir de la misma línea política del actual gobierno, no desea que fracase durante el tiempo de mandato.

“Yo no comparto las ideas de este gobierno, pero tampoco me gustaría que le fuera mal porque si le va mal al gobierno , le va mal a la gente y uno quiere que al ciudadano le vaya bien, pero el gobierno no está aportando en nada para eso porque lamentablemente el gobierno está tratando de solucionar la economía con el modelo del neoliberalismo y es una receta agotada que no tiene futuro y el pensar que si le va bien a los mismo de siempre, les irá bien a los demás, eso es una gran mentira”, enfatizó.

Sobre el gobierno regional, el diputado sostuvo que el intendente se encuentra en campaña como candidato a gobernador regional.

“Creo que su camino no es el correcto, debería estar pensando en la ciudadanía y no en cómo se privilegia a un candidato en particular y me parece que la derecha va a perjudicar a las políticas públicas que van en beneficio del ciudadano y de un candidato”, expresó Gutiérrez.