Héctor Marín responsabiliza a todos los gobiernos la libertad a siete autores de crímenes durante la dictadura

Héctor Marín, presidente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Iquique y Pisagua, señaló que todos los gobiernos son responsables de la libertad de dos condenados por crímenes de lesa humanidad desde la cárcel de Punta Peuco.

Se trata de Emilio de la Mahotiere González y Moisés Retamal Bustos, procesados por casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y a los que se suma a cinco condenados más por violaciones a los derechos humanos, que también fueron dejados en libertad.

Marín sostuvo que “claramente hay varios responsables, no sólo la Corte Suprema, también otros poderes como el ejecutivo y el parlamento, porque hace muchos años que nosotros estamos planteando una modificación que puede hacer el ejecutivo y el parlamento que se refiere al artículo 93 y 103 del código penal que indica claramente que todas las condenas de los asesinos de nuestros familiares, además de torturas y desaparecieron a miles de personas, no pueden tener beneficios carcelarios por crímenes de lesa humanidad”.

El presidente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Iquique y Pisagua, agregó que los condenados jamás han pedido perdón, ni han mostrado arrepentimiento alguno de lo ocurrido en la dictadura de Pinochet.

“Ellos nunca han mostrado arrepentimiento, nunca han entregado información al contario, mantienen un soberbia tremenda al extremo que han dicho que debieron matarlos a todos y la justicia ha sido tremendamente tardía con las víctimas y victimarios están muriendo y sin ningún castigo, ellos tienen toda la atención en salud y es pagada por todos nosotros, mientras que las víctimas y quienes han sufrido de la dictadura se han muerto esperando respuesta”, sostuvo Marín, quien añadió que “nosotros no tenemos odio hacia nadie, nos mueve el amor, queremos un país distinto, luchamos para que no vuelva a repetir, por eso que la Corte Suprema ha hecho un mea culpa a media y ahora aprueban indultos a asesinos y como familiares y sociedad debemos reaccionar porque son asesinos de lesa humanidad. Ellos cuando cometieron los delitos eran jóvenes, no eran niños y se han reído de las iglesias que han participado en las mesas de diálogo, se han reído del parlamento de los familiares sin entregar información, eso es lo que duele y estamos dejando un mal legado a nuestros jóvenes.