Dictan seminario internacional para detección de productos falsificados

Más de 60 fiscalizadores participaron en el “Seminario Internacional de Métodos de Detección de Productos Falsificados y Desafíos de en Frontera” que dictó en Iquique el Servicio Nacional de Aduanas y la Asociación Internacional de Marcas. La actividad contó con la exposición de expertos en prevención de comercio ilícito y persecución penal, así como también representantes de empresas como Adidas, Lego, BMW, Patagonia, GAP y Schaeffler y Conair Group.

El seremi de Hacienda de Tarapacá, Claudio Chamorro Olguín, destacó la alianza público privada para abordar un tema que no sólo afecta a los titulares de marca como las empresas, “sino que daña a toda nuestra sociedad, debido a que la falsificación se asocia con otros delitos conexos y también repercute en las tasas arancelarias que pueden aplicar algunos países”.

El Director Regional de la Aduana de Iquique, Dennys Beltrand Santos, explicó que Aduanas tiene como objetivo proteger al país y sus fronteras, de tal forma de evitar el ingreso o contrabando de mercancías ilícitas o que no cumpla con la normativa vigente. “Todo esto, en el contexto de la fiscalización al comercio exterior para contribuir al desarrollo económico y la protección del país y las personas. Los productos falsificados además de infringir todo tipo de normas, están destinados a engañar a los consumidores y muchos de ellos pueden llegar a poner en peligro su vida, como en el caso de los repuestos de automóviles”.

La Asociada de la oficina de representación de Latinoamérica y el Caribe de la Asociación Internacional de Marcas, Agustina Davis Komlos, explicó que su agrupación promueve la protección de las marcas y reúne a 7.200 agrupaciones en todo el mundo con más de 32 mil profesionales. “La sede principal está en New York y desde el año pasado tenemos una oficina en Santiago, por lo cual es muy importante participar en este seminario en Iquique. Aduanas es la principal autoridad de observancia y debemos destacar que la falsificación de productos afecta al país por concepto de impuestos y pone en riesgo la salud de los consumidores”.

A su vez, la Secretaria Ejecutiva del Observatorio Comercio Ilícito (OCI), Nicole Kuppenheim, señaló que OCI “es una iniciativa de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Chile, donde se lucha constantemente contra el comercio ambulante ilegal que impacta negativamente en nuestro país a nivel social, económico y legal”. En dicho contexto, “nuestro rol es promover la reflexión en torno a la problemática del comercio ilegal, evidenciar los riesgos asociados y generar acciones para conectar al sector público y privado, por ello participamos activamente de este seminario y valoramos los esfuerzos que realiza Aduanas y las marcas, debido a la importancia de la capacitación para enfrentar esta problemática”.

El gerente de Prevención de Comercio Ilícito para América Latina y Canadá de Phillip Morris, Juan Chichero, expuso sobre el impacto del contrabando y falsificación de cigarrillos, indicando que esos ilícitos representan pérdidas en impuesto de entre 40 y 50 mil millones de dólares a nivel global. Asimismo, señaló que este tipo de fenómeno “es utilizado también para financiar otros tipo de delitos como el narcotráfico, contrabando, trata de personas, lavado de dinero y en algunos casos financiamiento de actos terroristas”, agregando que las zonas francas son especialmente atractivas para las organizaciones criminales por las libertades arancelarias y grandes flujos de carga. “En el caso de Iquique creemos que se están haciendo bien las cosas y es muy buena la labor que realiza Aduanas. De hecho, llevan una importante cantidad de incautaciones de cigarrillos ilegales equivalente a ocho contenedores de 40 pies, lo que es un número muy significativo para el mercado global”.

Durante el año pasado el Servicio Nacional de Aduanas realizó 791 suspensiones de despacho en todo el país por infracciones de propiedad intelectual. Esto se tradujo en la incautación de 8.724.263 productos por un valor de USD$ 95 millones. De ese total, 66 casos fueron en Iquique con 1.555.901 productos por un valor de US$ 15 millones, siendo el tercer puerto con más decomisos después de Valparaíso y San Antonio.

Desde enero a junio de este año, el Servicio Nacional de Aduanas ha realizado en todo Chile 292 intervenciones con un total de 3.643.106 productos por un valor de USD$ 51 millones, de los cuales 779.389 productos han sido en Iquique con un valor de USD$ 10 millones.

Respecto al tipo de mercancía, la que registra mayor falsificación se relaciona con el calzado, seguido por los juguetes y la ropa.