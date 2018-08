Municipalidad de Alto Hospicio es el primer municipio que cuenta con un guardia capacitado en lenguaje de señas

Diego Durán, es el joven guardia, quien junto a otras 26 personas, principalmente, jóvenes, asistieron todos los sábados del mes de julio a clases para recibir capacitación en lenguaje de señas.

El taller de Lenguaje de señas fue ejecutado por el Instituto Nacional de la Juventud, en conjunto con la Municipalidad de Alto Hospicio, en las dependencias de la Oficina de la Discapacidad del Municipio.

El taller tuvo una ceremonia de certificación que contó con la presencia de la Seremi de Desarrollo Social, Katherine Aliaga y del Director de Desarrollo Comunitario, Esteban Zavala.

Cabe señalar que Diego Durán, guardia, quien trabaja en la portería del municipio, transforma a Alto Hospicio en la primera comuna de Chile que cuenta entre sus funcionarios municipales a una persona que se comunica en lenguaje de señas, “es muy importante manejar el lenguaje de señas, aunque sea a nivel básico, puesto que todo el tiempo llegan a la municipalidad personas sordomudas y debemos atenderlas, al igual que a todos, demostrando que integramos a todos nuestros habitantes, y el haber aprendido lenguaje de señas, ya lo he aplicado en la atención de público”.

Por otro lado, Diego también señaló la importancia de manejar este lenguaje de señas y ser el primer municipio de Chile, “acá llegó personal de la Dirección de Desarrollo Comunitario a ofrecernos el taller e inmediatamente me inscribí, esto habla además que el municipio mediante su alcalde, Patricio Ferreira, está haciendo las cosas bien”.

Además, entre las personas que se capacitaron se encuentran dos personas en condición de discapacidad, una de ellas es la joven Katherine Figueroa, quien al ser consultada por las motivaciones que la llevaron a querer aprender lenguaje de señas señaló “principalmente fueron tres las cosas que me llevaron a tomar este curso, la primera es que como yo tengo una discapacidad quise poder comunicarme con las personas sordomudas, la segunda es que mi abuelito se está quedando sordo y quiero aprender a estar en contacto con él, y por último como participo como voluntaria en la Comisión de turismo, patrimonio y cultura, del Centro Cultural de Alto Hospicio, a veces llegan personas sordomudas y no hay quién pueda comunicarse con ellas”.

Finalmente cabe señalar, que también al taller asistieron otros funcionarios municipales, entre ellos se encuentra Fernanda Marín, funcionaria del Departamento de Finanzas, en el área de personal, quien al ser consulta por las motivaciones que la llevaron a tomar el taller, dijo “siempre es bueno aprender y principalmente si se trata de poder comunicarse con personas discapacitadas, esencialmente poder entender lo básico del lenguaje de señas”.