Diputado Trisotti sostiene reunión con Ministro de Bienes Nacionales por terrenos para construcción de un terminal de buses y un cementerio para Iquique

Hasta el Ministerio de Bienes Nacionales llegó el diputado de la UDI, Renzo Trisotti, para reunirse con el Jefe de cartera, Felipe Ward, con el fin de sostener una reunión para plantearle la necesidad de contar con terrenos en Iquique para la construcción de un terminal de buses y un cementerio para la ciudad.

El parlamentario gremialista aseguró que la falta de infraestructura en Iquique ha sido un tema latente y de permanente conversación, lo que genera dijo, “que la ciudad que recibe miles de turistas no cumpla con los estándares de atención y servicios.

Por esta razón, argumentó el diputado UDI “llegó la hora de que nuestro gobierno comience a concretar soluciones como es contar con un nuevo terminal en algún terreno conectado con la ruta costera y la panamericana norte, y así no tener la necesidad de ingresar a la ciudad”.

En otro punto, Trisotti comentó que la capacidad de los actuales cementerios de Iquique está sobrepasada, hoy las familias deben mendigar un cupo o trasladar a sus fallecidos a otros cementerios, especialmente en comunas del Tamarugal, por eso también se debe contar con los terrenos para un nuevo recinto.

Asimismo, el legislador informó que la solicitud fue efectuada por la municipalidad de Iquique, la que originalmente fue rechazada y hoy está siendo objeto de un proceso de reconsideración administrativa .

“Si bien estas solicitudes están siendo analizadas y son objeto de procesos administrativos de revisión, me voy contento por la disposición del Ministro de revisarlas sobre los antecedentes entregados, espero que la entrega de dichos terrenos impliquen el inicio de estas obras en beneficio de los iquiqueños y los turistas que nos visitan, y puedan iniciarse en nuestro gobierno”, añadió.

Finalmente, el diputado Renzo Trisotti dijo que espera se concrete lo antes posible la entrega de los terrenos para Iquique, porque aseguró “ya llevamos demasiados años esperando por esta gestión”.