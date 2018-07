Iquiqueños despidieron y homenajearon al autor de La Reina del Tamarugal

Una gran cantidad de personas, entre ellas artistas, autoridades, familiares y amigos de Manuel Veas, se reunieron en el Cementerio 3 para despedir sus restos.

Manuel Veas pasó a la historia de la música tarapaqueña, al ganar en 1985 junto a su grupo Calichal, la Gaviota de Plata con la canción La Reina del Tamarugal, la cual se transformó en el himno de la Fiesta de la Tirana.

Desde ese momento su figura y su grupo se convirtieron en un grupo de culto y realizaron presentaciones por todo el país, sobre todo por la popular canción ganadora de la Quinta Vergara, incluso la banda sigue vigente hasta hoy junto a otros integrantes.

Es por eso y otros motivos que la muerte de Manuel Veas, quien compuso la letra de la canción que todos los años es escuchada en la Fiesta de La Tirana, caló hondo entre los iquiqueños.

Fue así que todos quisieron demostrarle su cariño al asistir a una misa llevada a cabo en la Catedral de Iquique para luego seguir el cotejo fúnebre hasta el Cementerio 3, donde finalmente fue sepultado y despedido de manera masiva.

AMIGOS

Entre los presentes se encontraba la artista folclórica Eli Morán, quien recordó a Manuel Veas con mucha emoción.

“Con Manuel, nos conocemos de las niñez, fue integrante del grupo Santa Laura y mantuvimos una amistad que nunca se cortó y en el tiempo de su enfermedad, la visitamos junto a mi hermana muchas veces y ahora su partida enlutó a toda una región con su legado maravilloso con su canción la Reina del Tamarugal. Se vive con tristeza, pero también con alegría porque ha sido un momento de encuentro y con el sentimiento de tranquilidad porque estuvimos con él y la alegría de todos quienes lo despidieron”, indicó la artista.

Juan Carlos Rivera, uno de los actuales integrantes de Calichal, también lamentó la partida de Manuel Veas, pero recalcó el legado que deja para el folclor local.

“Sin duda alguna despedimos a un hombre grande y un talento de la composición iquiqueña, nos dejó una canción emblemática para el norte y Chile, con transcendencia histórica, es una de las mejores diez composiciones de toda la música del país”, expresó el integrante de Calichal.

Por su parte el locutor de radio Luís Bustamante señaló que “se va un gran personaje, un gran folclorista. Un gran padre y gran hermano, Manuel Veas se va físicamente, pero ese día en Viña del Mar no sólo ganó la gaviota, también ganó la inmortalidad, su canción seguirá sonando cada 16 de julio”.

El intendente(s) Alvaro Jofré, también asistió a la despedida de Manuel Veas a quien lo destacó por su trabajo y su aporte a la cultura nortina.

“Es la despedida que todo iquiqueño merece, nosotros como representantes del gobierno, sabemos lo que siente Iquique, es un insigne de la dedicatoria que le dio a la chinita con su canción. Me recuerdo mucho cuando celebramos nuestra primera única y gaviota para Iquique gracias a Calichal”, sostuvo la autoridad regional.

CORE

Además, el consejero regional, Rubén Berríos, fue otra de las autoridades que despidió a Manuel Veas a quien también resaltó por su compromiso con el folclor nortino.

“Por esas cosas del destino tuvimos la fortuna de compartir barrio. La familia Veas vive frente, donde ha vivido mi familia por años, en Patricio Lynch, entre Thompson y Tarapacá. Por lo tanto, don Raúl y la señora Cora, que eran los padres de Manolo Veas, nos conocían de más de cincuenta años, junto toda mi familia. Es una doble emoción al asumir la pérdida y la partida de Manolo. También, quiero destacar todo el aporte que él hizo en el ámbito cultural. Recordábamos hoy día (ayer) la cantidad de festivales en el que participo y muchos de ellos resultó ganador, siempre destacando a la ciudad de Iquique y la región de Tarapacá. Su mayor legado es habernos dejado lo que hoy es prácticamente el himno de nuestra región, “La reina del Tamarugal”. Después del vals de Iquique es una canción que más nos identifica a los iquiqueños, a la gente de Alto Hospicio, Camiña, Huara, Pozo Almonte. Es un himno que pasó las fronteras, son mucho los que no conocen nuestro himno, ‘La reina del Tamarugal` y ese es el legado que nos deja Manuel Veas”, indicó el core.

Finalmente, Walter Chamaca, ex integrante de Calichal y actual miembro del grupo Voces del Norte, señaló que gracias al aporte al folclor nortino de Manuel Veas, será recordado por siempre.

“Nuestra amistad con la actividad folclórica y luego nace Calichal, participé con ellos en giras y por cosas del destino no estuve en Viña del Mar, pero disfruté de la alegría de ese existo del norte de Chile en homenaje a nuestra Virgen del Carmen y Manuel es un tremendo aporte para el folclor, siempre nos mantuvimos comunicado y junto a Toño Miranda, siempre trabajaron para que se conociera el folclor nortino”, expresó.

Cabe recordar que Manuel Veas fundó Calichal junto a Toño Miranda y ganaron en la competencia folclórica de 1985 del Festival de Viña, inmortalizando en todo el país el tema “La Reina del Tamarugal”.