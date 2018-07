Nueva marcha de tripulantes pesqueros exige cuidar la anchoveta

Gritando “los tripulantes pesqueros exigimos cuidar el recurso pesquero” un centenar de hombres de mar se manifestaron ayer por el centro de Iquique en medio de gritos y detonaciones con fuertes efectos sonoros.

Los tripulantes alegan que el Estado de Chile no cuida el recurso pesquero y exigen no matar la especie bajo la talla de 12 centímetros.

“Investigación y estudio transparente a la anchoveta.

Ley de pesca con derechos para los trabajadores y no no para las empresas” se leía en los carteles que portaban.