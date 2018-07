Migrantes de Alto Hospicio iniciaron su camino al emprendimiento

Con firma de compromiso por parte de autoridades y usuarios, se dió el vamos a proyecto piloto “Encuentros”

Gracias a un proyecto del Fondo Ideas, perteneciente al Fosis, un total de 30 nuevos usuarios de la comuna de Alto Hospicio, específicamente hombres y mujeres migrantes de los países de Bolivia, Perú, y Colombia, todos asentados en el sector territorial de la toma de terreno Jireh, son los protagonistas de una instancia de integración, que tiene como gran fin el facilitar la inclusión social de personas inmigrantes en condición de vulnerabilidad.

El Programa que es ejecutado en convenio con la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio, tiene como principales focos el atender las múltiples necesidades de inclusión social y comunitaria de la población focalizada, en este caso los migrantes. A la vez, pretende fortalecer la relación Migrante- Comunidad Local, mejorar la integración de las personas migrantes y sus familias en dimensiones tales como salud, educación y trabajo, propiciar el acceso a la red de protección social pública, entre los principales. Otro de los ejes claves de este proyecto, son desarrollar herramientas de acción que fortalezcan una actitud saludable y positiva en la personas migrantes.

TESTIMONIO

La ceremonia tuvo un gran componente de emotividad, puesto que son precisamente las personas migrantes quienes comúnmente sienten marginación, y esta vez son parte de un innovador proyecto. Al respecto Abdulio Vente, de nacionalidad Colombiana, manifestó gran felicidad de ser parte de este grupo,

“me siento feliz de que se considere al hermano extranjero en estos espacios, porque no solo me están informando sobre temas importantes, sino también me han permitido conocer gente que ha enriquecido mi vida”, manifestó.

Para Madyabe Quispe, ”me parece bueno, pues primeramente nos ha ayudado a organizarnos, y a conocer más personas, pues uno llega a un país donde no hay familiares, no hay amigos. También a nuestros hijos le ha servido mucho, pues ha ayudado a adaptarse más fácilmente. Ya se realizó un curso en la sede y fue muy bonito interactuar con las demás personas, todas extranjeras. Nuestros hijos también han podido adaptarse mucho mejor al pais.”

FIRMA DE ACTA DE COMPROMISO

En la ocasión además se llevó a cabo la firma del acta de compromiso del proyecto la cual fue materializada por representantes del FOSIS y la Municipalidad de Alto Hospicio , y de una representante de los usuarios del proyecto en cuestión.

Posterior a la firma, integrantes del grupo participaron del Taller de liderazgo “Descubriendo mi Yo corporativo”, el cual es parte de la metodología de intervención, en la cual a través de un acompañamiento personalizado permitirá un abordaje adecuado e integral de la situación social, comunitaria y económica de cada integrante del grupo. A esto se sumarán un sinnúmero de talleres y capacitaciones que permitirán la inducción de la situación legal y administrativa del país, como aspectos culturales y sociales del mismo; aspectos sanitarios físicos y mentales y otros temas que apoyen la obtención de los objetivos planteados.

PROYECTO INNOVADOR

Al tratarse de un proyecto piloto para la Comuna DE Alto Hospicio, la mayor innovación está en que será la primera experiencia de atención para el desarrollo social, comunitario y personal de un colectivo migrante en calidad de refugiado.

El Proyecto, contará con un financiamiento inicial de parte de FOSIS, no obstante a través de las coordinaciones se espera apalancar recursos económicos, humanos y profesionales durante el año, los que permitan la obtención de los objetivos planteados.

“Encuentros” tuvo una inversión de 28 millones de pesos, para un total de 30 usuarios, y tiene una duración de 10 meses.