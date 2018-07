Senador José Manuel Ossandón en Iquique: “Este país va a ser sustentable con el desarrollo de las regiones”

Una visita relámpago a Iquique realizó el senador José Manuel Ossandón, como parte de la comisión de Zonas Extremas de la Cámara Alta, donde se reunió con su colega Luz Ebensperger y otras autoridades del gobierno regional.

El senador cuenta con orgullo que es el único parlamentario de la región Metropolitana que está en la comisión, integrada por representantes de las zonas extremas.

“Hace cuatro años intenté entrar, pero no me dejaron y el quinto año pedí votación en el Senado. Ahora estoy en el norte, porque quiero conversar y escuchar con las autoridades (…) acá está el tema del puerto, los corredores bioceánicos conociendo la realidad”, dijo Ossandón.

Pero Ossandón se detiene y hace hincapié que esta “difundiendo las banderas de la derecha social, que han producido un tremendo cambio en la forma de mirar la política de este Gobierno”.

-Uno de los temas que preocupan en Iquique y la región es la continuidad de la Zona Franca, más allá del 2030, año que termina la concesión del Estado.

-La Zofri fue y es una tremenda herramienta de desarrollo y hay que buscar la fórmula que perdure en el tiempo, para que siga el progreso. Aquí hay una propuesta del senador Soria y de mucha gente de esta zona, de ver como adecuar los puertos para poder recibir los grandes barcos y tener una conexión con Argentina, con Brasil.

– ¿Y qué es eso de la ‘derecha social’?

– Acá hay un cambio profundo en el Gobierno cuando tómanos las banderas de la derecha social. La primera fue la ‘gratuidad llegó para quedarse’ y segundo que si las cosas se dan bien vamos a llegar hasta un 90 por ciento de gratuidad en los técnicos profesionales. Eso influye mucho para las regiones. El segundo tema era la ley de Pesca que se iba a arreglar, pero además se iba a ver el tema de las ocho o nueve familias dueñas de gran parte de la cuota de por vida. Y, por eso el Presidente Piñera mandó un proyecto al Congreso y yo presente uno y está cerca de ser aprobado en el senado.

– ¿Falta una bandera?

– Y tercera, ahí acordamos con el Presidente (Piñera) la elección de los intendentes con atribuciones. Creo que eso va a ser muy importante para las regiones, como Tarapacá que tienen tanto potencial ya que van a estar obligadas a que exista un líder que se las juegue por un programa, sueños y objetivos y perspectivas de futuro. Y que esa persona, que se la juegue por su región.

CRITICA

-En el plano local, el Intendente Quezada ha recibido críticas por su gestión, donde se dice que está en campaña para postular a gobernador regional en dos años más. Incluso criticas de su propio sector ¿qué opina?

– Todas las autoridades hoy día lo que tienen que hacer, como es preocuparse de resaltar la figura del Presidente de la República, para que la gente valore las cosas que está haciendo, por ejemplo, en el Gobierno pasado del presídente Piñera fue capaz de entregar posnatal de seis meses. Yo siento que la gente no se lo agradece a él. A diferencia de la Presidenta Bachelet, que todos le valoran que subieron las pensiones de adultos mayores.

– Iquique, Alto Hospicio y otras comunas de la región miran como las decisiones que afectan a la zona, se toman en el centro del país…

-Este país va a ser sustentable con el desarrollo de las regiones, Santiago no da más y no puede ser que Santiago sea Chile y que todo se haga allá (…) la calidad de vida en Santiago es malísima a diferencia a la que tienen ustedes en el norte,

– ¿Usted será el próximo candidato presidencial de la derecha? ¿está trabajando para eso?

-Faltan dos años y medio para eso…

-Pero hay candidatos que parten antes…

-Que partan cuando quieran (Sonríe).

¿Y usted no?

-No, yo no voy a partir antes por ningún motivo, además hay que verlo en el minuto. Hay una cosa, si al presidente Piñera le va bien, hay posibilidades que el próximo presidente sea de nuestro sector. Pero si no le va bien, no tenemos nada que hacer, por lo tanto, hay que preocuparse de eso primero…

-En el tema local, el senador Soria es el impulsor de los Corredores Bioceánicos…

-Yo no tengo ninguna intención de hacerle propaganda al senador Soria, pero lo que yo he visto en el Congreso que la senadora Luz Ebensperger y el senador Soria se la juegan por Iquique, en todo…

-Pero en el caso de los Corredores Bioceánicos, el senador Soria es un impulso de la integración…

-Tiene toda la razón (Soria), tanta razón tiene qué viaje a Copiapó a hablar con un señor que está en la misma, por con los corredores que llegan a esa región (…) si nosotros fuéramos capaces, como lo sueña Soria y la senadora Ebensperger, donde las producciones de Brasil y Argentina salgan por acá para llegar a Asia, sería maravilloso.