Rechazan patente de alcoholes de restaurante Sunset de calle Ramírez

Un total de 661 patentes de alcoholes se aprobaron en un solo bloque durante el reciente Concejo Municipal. Se votaba la renovación del segundo semestre de las patentes de alcoholes de las patentes de Iquique.

“Se resolvió votar básicamente en dos ámbitos, primero las patentes que no tenían ninguna infracción ni observación por parte de las juntas de vecinos, que en total eran 661 patentes que se aprobaron en un solo bloque. Y fueron aprobadas por todos los concejales las patentes de alcoholes para supermercados, restaurantes, minimarkets, Zona Franca y otros”, informó el concejal Matías Ramírez.

Agregó que, de manera individual se votaron 24 patentes que dicen relación con locales y restoranes que tienen infracciones e informes negativos, tanto de juntas vecinales como de Carabineros. “En ese sentido ayer se decidió rechazar la patente de alcoholes del local Sunset ubicado en Ramírez con Avenida Balmaceda, que ha sido uno de los más infraccionados y fiscalizados tanto por el Juzgado de Policía Local como Carabineros.

Respecto del “Kika” del sector El Morro y el Heaven de calle Wilson que funciona como discoteque, no hubo acuerdo respecto a la renovación. No hubo Mayoría absoluta para el rechazo a las patentes, pues hubo cuatro votos a favor y cinco en contra y en este caso, se requiere seis votos para otorgar o renovar tal patente” dijo el concejal Ramírez.

Explicó que esos dos casos quedaron sin resolución, porque los vecinos habían denunciado que tales locales de restoranes funcionaban como discoteques.

Vale consignar que las juntas vecinos se habían movilizado, porque estos negocios afectaban el diario vivir de la comunidad de ese sector de Iquique y en el último tiempo habían visto como este local había empezado a funcionar como discoteque hasta altas horas de la noche. “Además tenía informes negativos de Carabineros en el sentido que los mismos fiscalizadores señalaron que no tenía un buen funcionamiento y que por eso se negaban a ser fiscalizados”.

Este miércoles en el Concejo Municipal se verán los casos de algunas patentes de alcoholes cuya votación quedó en empate.