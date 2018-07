Movimiento “También Somos Iglesia” : Laicos esperan que justicia haga su trabajo con sacerdotes acusados de abusos

Luego de la decisión de la justicia para el cardenal Ricardo Ezzati, declare en calidad de imputado por presunto encubrimiento de abusos sexuales, los Laicos y Laicas de Iquique del movimiento “También Somos Iglesia”, se mostraron satisfechos por lo ocurrido.

Y es que la agrupación iquiqueña entregó una declaración en la que piden la salida de Ricardo Ezzati, y ahora buscan la manera de encontrar posibles nuevas víctimas de abusos sexuales por parte de integrantes de la iglesia católica.

Leones Reyes, miembro de esta movimiento, sostuvo que está de acuerdo con que el cardenal Ezzati, vaya a declarar y que más integrantes de la iglesia deberían enfrentar a la justicia.

“Todas las autoridades eclesiásticas deben compararse ante la justicia para decir la verdad con todos los abusos a nivel nacional, expresó Leonel Reyes, quien agregó que “nosotros hicimos una declaración que tiene que ver con la verdad más cercana a la realidad, porque hace rato, el cardenal Errázuriz han mantenido al pueblo sometido en una confusión. Creemos que todas las autoridades eclesiásticas deberían acudir a la justicia. Tenemos la intuición de que ellos tenían información, es imposible que un cuerpo colegiado no estuviera enterado de los abusos sexuales en el interior de la iglesia. Estamos de acuerdo con que enfrenten a la justica. Hoy se le tiene mucho miedo a sancionar a las altas autoridades eclesiásticas, acá no hubo errores, hubo delitos. Las victimas merecen verdad, justicia y reparación”, expresó uno de los miembros del movimiento Laico y Laicas de Iquique.

Reyes, recalcó que tiene ciertas dudad en que Ezzati o cualquier acusado de encubrimiento o abuso sexual, tenga finalmente una sentencia real.

“Esperamos que la justicia haga su trabajo con la premisa de que todo ciudadano opere con los marcos de las leyes vigentes, pero siempre nos queda la duda, pero la autoridad eclesiástica está anexada el poder comunicacional con las grandes empresas que manejan las comunicaciones. Nos queda la susceptibilidad de que esto se puede arreglar a telefonazo. Nosotros estamos haciendo todo para que se haga justicia. Nosotros hemos tenido una reunión con el ex fiscal real Arancibia, y hemos conversado estos temas. Nuestra idea como laicos y laicas, es que puedan aparecer nuevas víctimas, mucha gente no se ha querido acercar a la comisión de abuso sexuales que ellos promocionan, las personas no van a acercarse a ellos, la única vía que nos queda es la vía civil a través del misterio público, porque la comisión no cuenta con toda la moral para investigar y entregar las sanciones como corresponde”, expresó Leonel Reyes, anticipando que existe un clima de desconfianza para que se haga una real justicia.