La visión social de Ruth Seguel, la Impulsora de la Feria Independiente Netania de El Boro: “Cambié el chip mental de mis temores y proyecté una idea mucho más grande”

Egresada del Programa Mujeres Jefas de Hogar de SernamEG Tarapacá en alianza con el Municipio de Alto Hospicio, contó su experiencia dentro de esta iniciativa que le cambió la forma de ver la vida

Alegre, empoderada e incansable vocación social ligada a una preocupación de desarrollo sustentable para las mujeres de Alto Hospicio, es lo que mejor define a Ruth Seguel, madre de 4 hijos, lideresa comunal y presidenta de la Feria del Sindicato de Trabajadores Independientes Netania “Regalo de Dios de El Boro”.

De profesión asistente jurídico pero que no ejercicio y egresada del Mujeres Jefas de Hogar de SernamEG Tarapacá en alianza con el Municipio de Alto Hospicio, compartió sus sensaciones y apoyos recibidos dentro del programa y que la marcaron en frases que para ella son su fortaleza en el día a día, “creerse el cuento”, “soñar en grande” y “luchar por mejorar mi población”.

Todos esas palabras se sustentan con acciones que han marcado su destino durante estos años, porque ciento treinta socios/as, (el 90 % lo componen mujeres), tendrán un espacio recuperado, de calidad y de promoción de diversos productos en la Feria Independiente Netania (Regalo de Dios), la cual ya fue aprobada por el Concejo Municipal.

“Que existieran obstáculos durante este proceso, jamás me frenó sino todo lo contrario, me motivó a seguir golpeando puertas por abrir y a las personas correctas en mi camino de lograr un sueño colectivo y de desarrollo de las mujeres de El Boro”, señaló Ruth Seguel.

Agregó que cuando llegó a vivir al sector, lo único que contempló fue suciedad, desechos y territorios en mal estado por la culpa del Vertedero. “Al ver esto, algo comenzó a crecer dentro de mí y fue el inicio de mi búsqueda para empoderarme y recuperar este espacio. Tuve que recorrer un largo proceso que no fue sencillo, pero la puerta de la oportunidad definitiva la encontré en el Programa Mujeres Jefas de Hogar (MJH) de SernamEG y el Municipio de Alto Hospicio, donde recibí las herramientas necesarias para cambiar el chip mental de mis temores y proyectar una idea mucho más grande”.

Su primer contacto con la iniciativa de Gobierno la marcó y así lo relató con bastante emoción. “Recuerdo que iba caminando por la calle de la comuna…y recibí un papel de una persona donde decía postulaciones abiertas al Programa MJH. Al principio me acerqué muy intrigada por saber lo que realizaban, y eso fue maravilloso, en especial con los profesionales con los cuáles me encontré en mi trayectoria de egreso”.

A su parecer las capacitaciones recibidas en el MJH guiaron sus planes de crecimiento personal y familiar. “Hice capacitaciones en tramitación aduanera y con eso me motivé con el inglés, lo que me amplió mi visión de vida y las expectativas que tenía entorno a mis propias habilidades, que eran muchas pero solo faltaba darle un impulso”.

La feria comercial comprenderá 130 puestos de medidas 3×3. A su parecer esto permitirá mostrar un rostro distinto de su gente, “existen muchas mujeres de gran voluntad que desean crear, surgir y liderar sus sueños desde El Boro”, explicó la lideresa hospiciana.

Entre los productos que se hallarán en el espacio comercial se cuentan; verduras, abarrotes, mueblería, frutos secos, útiles de aseo, reparaciones de cocina, costuras, tecnología y vestimentas.

Seguel aprovechó la instancia de enviar un mensaje de motivación a sus pares. “En el Programa Mujeres Jefas de Hogar aprendí muchas cosas pero lo más rescatable es que logré despertar mis capacidades, empoderarme, y creer en mí. Soy una hospiciana muy insistente en lo que hago, en especial, ante los obstáculos de la vida porque nada es fácil, pero cuando logras lo que quieres gracias a tu esfuerzo, todo fluye para bien y es maravilloso”.

Margot Oliva, integrante de la feria resaltó el liderazgo positivo de su amiga. “Tiene mucha paciencia, escucha y es un constante apoyo para motivar a otras mujeres en no quedarse en ideas sino que concretarlas”.

El Programa Mujeres Jefas de Hogar de SernamEG Tarapacá, es ejecutado por el Municipio de Alto Hospicio, cuya la oficina está ubicada en Avenida Ramón Pérez Opazo Nº 3125, en la casa consistorial. #ChileLoHacemosTodos