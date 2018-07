Nuevo grupo de cargadores de ZOFRI se acoge a retiro

14 trabajadores obtuvieron el beneficio. Trabajaron entre 25 y 38 años en el sistema

Un nuevo e importante acontecimiento se materializó en la Zona Franca de Iquique, luego de que catorce trabajadores del Sindicato N°1 de Cargadores ZOFRI se sumó a los diez primeros que ya se ampararon al beneficio de recibir el fondo previsional de retiro, creado bajo el nuevo modelo de carga y descarga que opera en la zona franca.

Esta modalidad considera que las personas que se desempeñan realizando labores de carga y descarga de mercancías al interior de ZOFRI, deben estar contratadas por organizaciones que cumplan con los estándares convenidos en la Mesa de Trabajo de Cargadores, constituida a partir de las bases del acuerdo con el Sindicato N°1 de Cargadores, las asociaciones gremiales de usuarios de ZOFRI, y la Dirección del Trabajo como garante del proceso, además de ZOFRI S.A.

Rodolfo Prat, Gerente General de ZOFRI S.A., destacó la importancia del nuevo hito alcanzado, señalando que “es un nuevo paso que damos en el objetivo de implementar el modelo de carga y descarga. Trabajando de manera colaborativa, por un propósito común, hacemos posible que en esta ocasión 14 cargadores se sumen a los diez que la semana pasada se acogieron a retiro”. Igualmente recordó al cargador que lamentablemente falleció hace algunos días, pero que alcanzó a obtener este beneficio.

Mario Sánchez, uno de los catorce cargadores que se acogió al beneficio, y quien trabajó 35 años en el sistema franco, tuvo sentidas palabras. “Quiero agradecer a todos lo que de una forma u otra tuvieron su aporte para que esto se concretara, porque antes no teníamos nada y ahora nos vamos con un reconocimiento, delante de nuestras familias y de nuestros compañeros. Antes no teníamos dónde estar y si algo nos pasaba, no había a quién recurrir, por eso los jóvenes que ahora están, deben valorar lo que se ha conseguido y trabajar unidos”.

El Presidente del Sindicato N°1 de Cargadores, Juan Cotorrea, también hizo un llamado al consenso. “Hoy, 14 compañeros dicen adiós a su labor. Lo hacen de manera digna, finalizando años de esfuerzo. Por eso es bueno agradecer a todos los que han apoyado a generar este nuevo modelo, trabajando juntos para alcanzar más logros, bajo condiciones laborales óptimas, como cualquier trabajador en Chile”.

En la actividad se hicieron presente ejecutivos de ZOFRI S.A., dirigentes del Sindicato de Cargadores N°1, trabajadores de la empresa Loader y autoridades locales, con Mayerling Pavez representando a la Dirección del Trabajo y Germán Gampuy, a la Municipalidad de Iquique.

Cabe recordar que este cambio en el modelo de carga y descarga, además de mejorar la situación laboral y previsional, también contribuirá a optimizar el servicio de los cargadores de ZOFRI.