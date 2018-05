Alcalde Ferreira confía en que construcción del Hospital se realizará de la mejor forma

Confiado en que la construcción del hospital de Alto Hospicio se realizará de la mejor forma, se manifestó el Alcalde Patricio Ferreira Rivera, quien precisó que éste es un proyecto anhelado por los habitantes de la comuna, quienes han visto crecer la ciudad a pasos agigantados.

“Estamos felices por la toma en razón de la Contraloría Regional, sobre la empresa que se adjudicó la construcción de nuestro hospital. Este es una lucha que los hospicianos hemos dado desde hace años y a la que nos unimos como administración comunal, apenas asumí como Alcalde. Durante el año pasado (2017) sostuve varias reuniones en Santiago con los Ministros de Salud, Carmen Castillo, y de Obras Públicas, Alberto Undurraga, de ese entonces. Igualmente me reuní con la ex Presidenta Michelle Bachelet, donde pude abordar el tema del hospital y la importancia para nuestra comuna que este proyecto se ejecutara lo antes posible. No tengo duda que nuestras gestiones fueron parte importante en la gran noticia de hoy, que es, el pronto inicio de las obras de construcción de nuestro hospital”, declaró el Alcalde Ferreira.

La construcción de este hospital no sólo beneficiará a los más de 108 mil habitantes de Alto Hospicio, sino también a todos los habitantes de la Región de Tarapacá, razón por la cual la máxima autoridad comunal, agregó que “tenemos mucha confianza en que finalmente este proyecto se concretará y procuraremos que este recinto de salud cuente con los especialistas que se necesitan. Nos da alegría y, repito nuevamente, tengo la confianza en que este Gobierno va a cumplir y obtendremos nuestro hospital. Nos complace que las autoridades políticas, transversalmente, estén trabajando por nuestra gente”.

Asimismo, el Alcalde Ferreira, firme en su compromiso con la comunidad de Alto Hospicio, precisó que “nosotros seguiremos trabajando por el bien de los hospicianos y esperamos que las autoridades del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, tengan las mismas energías para priorizar los recursos para la construcción del relleno sanitario y así seguir por la senda del bien común y la mejor calidad de vida de nuestra gente”, culminó el Alcalde Patricio Ferreira.