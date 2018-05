Paulo Díaz y renovación en la ‘Roja’: “Es hora de empezar a formar una nueva generación”

El defensa chileno Paulo Díaz aprobó el que el entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, adelantara su deseo de empezar a dejar fuera a jugadores de mayor edad y priorizar a nuevos elementos en las nóminas para los próximos partidos amistosos de la selección.

La semana pasada, Rueda adelantó que dejará en el camino a jugadores mayores, poniendo como ejemplo a Jorge Valdivia o Esteban Paredes, ya que “por su recorrido, para el mediano plazo no pueden quitarle el espacio a los jóvenes que van a tener la responsabilidad para la clasificación al Mundial de Qatar 2022”.

En ese contexto, Díaz fue consultado al respecto y respaldó la decisión del DT, ya que “es hora de empezar a formar una nueva generación, para hacerla competitiva y poder igualar lo que ha hecho esta ‘Generación Dorada’, que ha conseguido dos Copa América”, agregando que “para que los jugadores más jóvenes sigan agarrando confianza”.

Respecto a las diferencias existentes entre Claudio Bravo y Arturo Vidal, el zaguero se desmarcó al señalar que “en ese tema no me meto. Soy un jugador nuevo y no creo que deba meterme. Lo verán ellos, que son más grandes y referentes de la selección.

Por último, Díaz rescató su actuación personal en San Lorenzo de Almagro, asegurando que “ha sido una muy buena temporada, he subido mucho mi nivel y estoy preparado para todo lo que venga de aquí, en adelante“.

Sobre su futuro, donde se ha mencionado una posible llegada al fútbol europeo con clubes como Atlético de Madrid entre los interesados, se limitó a señalar que “por ahora no hay nada concreto desde el extranjero y, mientras no haya nada, estoy con la cabeza en San Lorenzo“.

Fuente: biobiochile.cl.