Concejal Juan Lima Montero: “Ha llegado el momento de exigir trabajo organizado a la Municipalidad”

El concejal Juan Lima Montero (UDI) se mostró crítico a un año y siete meses de haber asumido como integrante del Concejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de Iquique.

“Veo pasar los meses y no estamos enfocados en proyectos de envergadura, de esos que la gente recuerda, destaca, resalta y que hoy los califican como emblemáticos. Veo que estamos entrampados en la “pelea chica”.

El concejal, que anteriormente fue consejero regional, manifestó que la comuna de Iquique sigue presentando fallas en su imagen, en la planificación de trabajos y en el foco que deben tener las municipalidades. “Vemos que mientras Municipalidades como Las Condes, Providencia, Vitacura, Puente Alto, Antofagasta, Puerto Varas, por mencionar algunas, trabajan coordinadamente y se aprecia el progreso, aquí seguimos marcando el paso. Tal vez se moleste el alcalde, pero veo un atraso ‘eterno’ en Playa Brava, una nula conexión con el turismo que quiere desarrollar Sernatur, el Gobierno y que se entrampa en el municipio. Todos sabemos que los Municipios chilenos tienen un programa anual de actividades y se van desarrollando mes a mes, con difusión anticipada, precisamente para que participe la comunidad y se enteren los turistas que quieren visitar la ciudad, en ciertas temporadas. Además, no veo una conexión permanente con las organizaciones hoteleras, de la gastronomía, líneas aéreas y con las agencias de viajes y tours”.

Añadió que en el gobierno de la alcaldesa Myrta Dubost se hicieron notables y notorios Festivales en Verano, donde vino gente de todo el Norte Grande y los países vecinos. “Es decir, hubo planificación, coordinación y desarrollo de una buena idea. Recordemos que vino Raphael, Tom Jones, Adamo, Marc Anthony, Alejandro Sanz, Inxs, Juanes, etc. Eso se perdió y este verano no hubo trascendencia. Es más las comunas del interior lucieron más con sus festivales. Es un botón de muestra. Después, en la parte que llamamos cultural y artística, que es fundamental en el desarrollo de las sociedades, si no fuera por el Teatro Expresión de la UNAP o Fintdaz, careceríamos notoriamente de eventos culturales. No veo un apoyo decidido de la autoridad municipal para desarrollar la cultura. Y, si se hacen, no se difunden y todo queda en un círculo muy pequeño de los cuales n disfruta toda la comunidad. Además, todos sabemos qué ha pasado con el restauración del Teatro Municipal, que aunque muchos se molesten, es un ‘monumento’ a la inoperancia. En otro ámbito, lo mismo pasa con la Piscina Godoy. ¡Cuántos años han pasado! Ahora veo que hay un proyecto que financia el FNDR, pero la comunidad no sabe de qué se trata porque la difusión sino es pésima es nula”, criticó el concejal.

MINORIA

Respecto a que su sector no tiene mayoría en el Concejo Municipal, manifestó que personalmente siempre apoyará los proyectos que favorezcan a toda la comunidad, sin importar el color político, aunque no está seguro si la reciprocidad será la misma si las ideas surgen del sector minoritario. “Lo cierto es que se advierte algo de eso, aunque lo nieguen. Es difícil que las ideas de la minoría se impongan. Lo que debería ocurrir es que los concejales que apoyan al alcalde Soria, deberían ponerse de inmediato a favor de aquellas buenas ideas o proyectos que favorezcan a la comunidad toda. Y me gustaría también que los proyectos tengan fecha de inicio y término e informar a la comunidad. Hoy se está trabajando con acciones dirigidas que le aseguran el futuro voto al alcalde. Veo mucha actividad con los soristas de siempre (es una pena; son los mismos de siempre), pero no con miras en la comunidad toda. Lo único bueno es que los tiempos cambian y la gente se está dando cuenta que no podemos seguir con más de lo mismo”.

EL TIEMPO PASA VOLANDO

Consultado acerca del movimiento -ya en marcha- para las próximas municipales, dijo que el panorama es muy bueno para la derecha, puesto que los electores ya se dieron cuenta, por los hechos, que ya no resiste más el tema de las promesas que no se cumplen. “La izquierda, primero como Concertación y luego Nueva Mayoría, ‘pavimentaron el camino’ para que podamos ocupar la totalidad de las municipalidades de la región básicamente por el descrédito de la actividad política, y el alejamiento de las urnas de una inmensa mayoría que ya no cree en nada. Por lo tanto, nuestro trabajo ha estado en la seriedad y responsabilidad de los compromisos que tomamos con la gente, mirándola a los ojos, recorriendo todos los sectores en un trabajo sostenido y permanente, que no baja la guardia”.

Respecto a si tienen gente del sector para ocupar las alcaldías de las comunas de Tarapacá, siete en total, señala que hay muchos profesionales que están dispuestos para asumir, entre ellos, él mismo.

“A mí me gustaría asumir la alcaldía de Iquique. Depende de mi partido, no de mí. Yo sé que hay muchos iquiqueños, ordenados, responsables y serios que ven que la ciudad no es amable, hay inseguridad, se perdió una de las características más notables que teníamos como la tranquilidad; ven las carencias y cuando se hace una crítica constructiva se ataca de mala forma, cuando de los errores se pueden comenzar a superarlos y surgir. Los iquiqueños y los que llegaron a instalarse a la ciudad, desde el país y del extranjero, quieren vivir en concordia y que los organismos estatales y municipales no se echen la culpa unos a otros, en un tira y afloja que tiene cansado, precisamente, a todos los buenos vecinos que esperan por el desarrollo y claman por el progreso. ¡Para qué hablar de cómo se tiene botado el patrimonio arquitectónico y cultural”, enfatizó.

CARISMA

–Una de las características de un buen político es su carisma. Vale decir, la cualidad o don natural que tiene una persona para atraer a los demás por su presencia, su palabra o su personalidad. Entonces surge la pregunta: ¿Los actuales políticos a cargo de las municipalidades de Tarapacá tienen carisma?

-La cantidad de votos alcanzada por ellos, da la respuesta. Hay que saber que el padrón electoral tiene una cifra y los que llegan a votar no alcanzan ni al 40 por ciento. Entonces, ahí está la respuesta: No hay carisma.

-Entonces, por su sector, ¿Usted está dispuesto a ir por el sillón municipal e instalar en la IMI?

–Depende de mi partido. Mi interés está intacto porque Iquique se merece más, dadas sus bondades naturales y porque la gente también merece una ciudad limpia, tranquila, con cultura, arte, espectáculos y mucho deporte durante todo el año. Y creo tener las capacidades profesionales y las cualidades de orden, l responsabilidad y seriedad. También pueden llegar tiempos mejores para la IMI y desde ahí irradiar lo mejor para Iquique. Más de lo mismo nunca más.