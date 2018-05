Superintendente de Educación visitó la región de Tarapacá

En el contexto del plan de visitas a regiones, el superintendente de Educación, Sebastian Izquierdo realizó una visita institucional a la región de Tarapacá, iniciándose con la inspección a las dependencias de la dirección regional, saludando y reuniéndose con los funcionarios y equipos de trabajo.

Posteriormente se dirigió al Colegio Kronos School de Alto Hospicio, donde fue recibido por la sostenedora Lavina Chatani, cuerpo directivo, docentes y jóvenes estudiantes del establecimiento, quienes entregaron sus saludos y lo invitaron conocer el colegio y su proyecto educativo. En la ocasión la directora Paula Vicencio y un grupo de estudiantes, realizaron una presentación sobre los logros que ha tenido este establecimiento educacional, ubicado en un sector altamente vulnerable de la comuna, el plan de convivencia escolar.

Seguidamente el superintendente de Educación, Sebastian Izquierdo, se dirigió al jardín infantil “Calichito” de Iquique, establecimiento perteneciente a Fundación Integra , en esta ocasión, fue recibido por la Directora Regional de Integra, Joselyn Sanhueza, cuerpo directivo y párvulos del jardín, quienes entregaron diversas muestras de saludos y expusieron un acto artístico relacionado con la integración de las diferentes culturas y países de los niños y niñas que convergen en el jardín infantil, luego la autoridad educacional visitó los medios de comunicación local, efectuando entrevistas, entregando el mensaje institucional y recalcando la visión y misión de la Superintendencia de Educación.

“Voy a recorrer todas las regiones del país, con la idea de ir conociendo y resolviendo los temas que acontecen en el servicio, las realidades son diferentes en cada región, me he dado cuenta que los directivos, sostenedores y profesores están teniendo una alta carga en temas burocráticos, no solo por la Superintendencia, sino también, por otras instituciones, por lo que estamos apuntando a poder descomprimir esa carga burocrática, haciendo nuestra labor de manera inteligente, cercana, de acompañamiento a través de proceso más eficientes, con la idea de no interrumpir la etapa escolar de los niños y niñas estudiantes del país”, aseveró la autoridad educacional.

Destacar que en las visitas a los establecimientos educacionales el Superintendente de Educación, Sebastian Izquierdo fue acompañado por el Seremi de Educación de Tarapacá, Natan Olivos , el Director Provincial de Educación, Rene Araya y la Directora Regional Subrogante, Ximena Acevedo.

Finalmente, el Superintendente, Sebastian Izquierdo destacó, “Casi la mitad de las denuncias que recibimos a nivel nacional son por maltrato escolar es por esto que los establecimientos educacionales deben abordar esta temática involucrando a las familias en la educación de sus hijos, no obstante, de no ocurrir esto, recalcó que las personas deben acudir ante la superintendencia de Educación. la Región de Tarapacá tiene un alto número de estudiantes de diferentes nacionalidades, es por esto que el trabajo debe ser integral resguardando el interés del niño o niña para que tenga una educación de calidad”.