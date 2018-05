Obispo Barros sí asistirá a cita de sus pares con el Papa Francisco en Roma

Pese a que ayer miércoles trascendió que no asistiría a la cita con el Papa Francisco en el Vaticano por problemas de salud, este jueves se confirmó que el obispo de Osorno, Juan Barros, sí dirá presente la próxima semana junto al resto de los prelados chilenos. De hecho, ya se encontraría en Europa a la espera del encuentro.

La información difundida por Cooperativa, señala que cercanos al cuestionado religioso que formó parte del círculo cercano de Fernando Karadima y que es acusado de “encubrimiento”, confirmaron su presencia en la reunión.

Recordar que en la cita, el Sumo Pontífice dará a conocer de forma privada a los sacerdotes los alcances de la misión especial que encabezó el obispo de Malta, Charles Scicluna, tras reunirse con víctimas de abusos por parte de personeros de la Iglesia Católica.

El cara a cara del Papa Francisco con los obispos se materializará solo algunos días después que Bergoglio recibiera en Roma a tres de las víctimas más reconocidas del ex párroco de El Bosque: James Hamilton, Juan Carlos Cruz y Juan Andrés Murillo.

Por su parte, el cardenal y ex arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, confirmó este miércoles que no estará en el conclave con Francisco por motivos que no han sido confirmados.

