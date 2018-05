Reinaldo Rueda: “¿Vidal o Bravo? Elijo a Vidal”

Reinaldo Rueda se encuentra preparando los próximos amistosos de la Selección Chilena, donde enfrentará a Serbia y Polonia en junio, lo que corresponde a la última fecha FIFA previa al Mundial de Rusia 2018, competencia planetaria donde la Roja no dirá presente.

En ese contexto, el entrenador colombiano se refirió al presente y futuro del elenco nacional, donde volvió a surgir el tema del conflicto entre Arturo Vidal y Claudio Bravo, donde hasta se aventuró a elegir entre ambos. En entrevista con El Mercurio, el DT se le pidió elegir entre varios personajes, y cuando llegó la hora de escoger entre el volante del Bayern Munich o el portero del Manchester City, Rueda no dudó: “Vidal. Elijo a Vidal”.

“Por lo que él significa en la estructura de un equipo. Por lo que genera y por lo que transmite al grupo. Arturo tiene un plus especial también en lo carismático que influencia al resto”, agregó.

Pero no se quedó ahí y aseguró que Bravo “se equivocó” en automarginarse, reveló detalles de esa determinación y del futuro del meta en la Roja.

“Sí. Indudablemente, se equivocó. No puede colocar su interés personal por encima de su responsabilidad como líder de la Selección, por su trayectoria, por todo lo que significa para su país, por todo lo que significa para la Selección y para el grupo”, señaló.

Respecto a la propuesta de Bravo de financiar la contratación de Julio Rodríguez, el preparador de arqueros que exigió para volver al equipo, el DT dijo que “la propuesta fue posterior. En la primera reunión, él solo hizo la solicitud del profesor Rodríguez, y cuando yo le di la respuesta del directorio de la ANFP de no aceptar su solicitud, entonces Claudio dijo que él lo pagaba. Y yo le dije que el tema no iba por ahí, que no era económico, sino que no iba con el perfil”.

Sobre una posible reunión con Bravo, Rueda fue claro: “No tengo intención de reunirme con él. Claudio debe tomarse su tiempo para reflexionar y reconsiderar, si es que reconsidera. No tenemos mucho de qué hablar. Es una decisión que él tomó. Yo ya le manifesté que lo necesitamos y que quisiéramos que fuera parte del proceso, pero él decidió no venir a la selección mientras no se aceptara su solicitud”.

¿Lo intentará convencer? “No. Yo ya le solicité. Yo ya le insistí, y él se mantiene en su posición”.

Además, Rueda se refirió a la elección de Vidal como capitán para los últimos amistosos que disputó la Selección en marzo pasado, justo cuando el tema con Bravo estaba en su momento más crítico y con el camarín quebrado por la decisión del meta de automarginarse.

“Sí, no era el momento (de llevar a votación del camarín la elección de capitán) cuando ese tema estaba latente. Es una situación que el grupo tiene pendiente de resolver”, sostuvo.

Programación

4 de junio Serbia vs. Chile (horario por confirmar)

8 de junio Chile vs. Polonia (horario por confirmar)

Así marcha el ranking FIFA

1. Alemania 1.533 puntos

2. Brasil 1.384

3. Bélgica 1.346 (+1)

4. Portugal 1.306 (-1)

5. Argentina 1.254 (-1)

6. Suiza 1.179 (+1)

7. Francia 1.166 (+2)

8. España 1.162 (-2)

9. Chile 1.146 (+1)

10. Polonia 1.118 (-4)

Fuente: 24horas.cl.