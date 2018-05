Presidente de Emelec recomienda al “Nuevo Sampaoli” para la U: “Arias tiene una metodología muy similar”

“Sí, tiene muchas (cosas) parecidas. Sampaoli trabajó con nosotros y tienen metodologías de trabajo demasiado similares. Arias también le exige mucho a sus jugadores, busca futbolistas nuevos en la cantera, potencia a los jóvenes y eso le ha resultado mucho en Uruguay, en Chile con Wanderers, y acá en Emelec durante los últimos dos años”, agregó el directivo de Emelec.

“La U no tiene nada que ver”

Por otra parte, timonel del elenco ecuatoriano niega que la U tuviera algo que ver en la decisión de la salida y confía en la honestidad de su ahora ex adiestrador, quien hace dos semanas le comunicó su primera decisión de salir del club azul.

“Alfredo Arias renunció y nosotros le aceptamos su renuncia. Él se va desvincular luego de que dirija los próximos dos partidos acá en Ecuador, y de ahí quedará libre. Ahora, yo de otras cosas (como el interés de Universidad de Chile) no le puedo hablar porque yo no conozco más nada. Alfredo Arias hizo un gran trabajo, salió subcampeón, salió campeón y este año las cosas no están funcionando, así que él pidió dar un paso al costado y se dio término a su situación contractual”, aseguró Neme.

“Yo no sé ni tengo nada que ver con eso de U. de Chile. El club sólo analiza la situación contractual con el entrenador actual que es Alfredo Arias. Él hace 15 días nos dijo que su interés era dejar la dirección técnica de Emelec, porque entendía que los resultados no se le estaban dando y no quería complicarle la situación a la institución, de lo otro no sé”, cerró el presidente de El Bombillo.

Guede no es opción

Tras la salida de Arias, en Guayaquil deberán ponerse a buscar entrenador, y uno de los candidatos que sonó fuerte en Ecuador para Emelec fue Pablo Guede, ex DT de Colo Colo.

Sin embargo, Neme sostuvo de forma tajante a El Gráfico Chile, que el ex adiestrador albo “no está en los planes de Emelec”, por ende Guede no volverá a las bancas en el país del Guayas.

Fuente: El Gráfico Chile.