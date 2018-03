Carabineros y SAG logran importante decomiso de limones

Más de dos toneladas de limones conocidos comúnmente como “Thaiti”, “Esmeralda” o “Lima Bears” fueron decomisados por Carabineros y el Servicio Agrícola y Ganadero en la comuna de Alto Hospicio. Los productos que venían ocultos en un camión de alto tonelaje, iban a ser comercializados durante este fin de semana en ferias libres de la región.

El cargamento de 38 sacos de limones, fue descubierto en momentos en que el chofer de un camión de alto tonelaje, se encontraba descargando la mercadería en un sitio eriazo ubicado en el sector de las tomas de “San Cristóbal” en las inmediaciones de la población “El Boro”.

Tras ser sorprendido “infraganti” por Carabineros, y ante la presencia de fiscalizadores del SAG, el chofer reconoció la procedencia ilegal de los productos, quedando inmediatamente retenido su camión e interceptada la totalidad de la mercancía, para su análisis, determinación de presencia de plagas y posterior destrucción.

César Cardozo, Director Regional del SAG explicó que Tarapacá debe continuar la lucha contra el contrabando de productos silvoagropecuarios. “No obstante ello, este no es un trabajo exclusivo de los servicios fiscalizadores y las policías, sino que es de toda la comunidad, a quienes llamo una vez más a no adquirir productos de dudosa procedencia, para no hacerse cómplices de este ilícito”, recalcó.

En ese sentido, Cardozo, comentó que la comuna de Iquique, se encuentra en campaña de erradicación de mosca de la fruta, razón por la cual se ha intensificado la labor del SAG en los distintos puntos de la ciudad. “Estamos trabajando puerta a puerta comunicándole a la ciudadanía lo que está ocurriendo con el ingreso clandestino de productos agrícolas y pecuarios, puesto que en la medida que contemos con una ciudadanía informada y comprometida con la protección del patrimonio fito y zoosanitario del país, este ilícito dejará de ser lucrativo para aquellos que están atentando contra nuestra agricultura y ganadería”, concluyó.