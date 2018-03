Nicolás Jarry y serie de Copa Davis: Argentina es superior, pero se puede dar la sorpresa

El tenista nacional Nicolás Jarry (61° del ránking ATP) habló de la serie de Copa Davis que los próximos 6 y 7 de abril disputará Chile ante Argentina por el paso al Repechaje del Grupo Mundial, reconociendo que el equipo trasandino es superior, pero mostrándose confiado en dar la sorpresa.

“Lo principal será que lleguemos bien, todos saludables físicamente, con equipo completo. Cada baja nos puede afectar. Ellos son superiores a nosotros y por eso tenemos que estar bien unidos. Se puede dar la sorpresa, no tenemos tanta presión, así que por ese lado puede pasar cualquier cosa”, aseguró a El Mercurio.

La principal raqueta chilena del momento, también evaluó su gran presente luego de la gran gira por la arcilla sudamericana donde tuvo su mejor actuación en Sao Paulo donde alcanzó la final.

“Faltaba tiempo para que se diera el proceso. El clic sucedió hace un año y medio, justo antes de ganar tres futuros seguidos en Santiago. Entonces, traté de mantener y traspasar lo que hacía a nivel challenger y me resultó bien. Luego, tenía que mantener lo mismo a nivel ATP, pero al principio hubo dudas”, expresó.

Finalmente, aseguró que para este 2018 espera comenzar a superar rondas en torneos Grand Slam, aunque no se apresura. “Es algo que todavía tengo pendiente, y sé que tarde o temprano va a llegar. Conseguir la primera final no era una meta, y lo logré. Hay que ir de a poco, porque todavía todo es muy nuevo para mí y no sé bien cómo voy a reaccionar. No me puedo apresurar, poner una meta, sin tener claro lo que tengo que hacer para cumplirla”, sentenció.

Fuente: Cooperativa.