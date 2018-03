Jarry tras avanzar a octavos de ATP de Sao Paulo: “Saqué adelante un partido muy difícil”

Sin lugar a dudas, el nivel de tenis que ha mostrado Nicolás Jarry en los últimos partidos, ha servido para ilusionar a toda una nación. Y es que el deportista que ya se encuentra en el puesto 73 del ranking mundial, ha dado clases de talento cada vez que se ha presentado a un torneo, mostrando que a sus 22 años tiene mucho por contar.

El pleito no fue fácil, ya que al otro lado se encontraba el serbio Dusan Lajovic (91º), el que le hizo cada pelota difícil al chileno. Pese a esto, el ‘Príncipe’ pudo lograr dominarlo y doblarle la manga, venciéndolo por 6-4, 1-6 y 7-5, en casi dos horas de juego.

“Empecé muy bien, muy sólido, tranquilo pero luego me quebré solo”, partió reconociendo el actual número uno de Chile en conferencia de prensa.

Complementando con que “iba 40-0 y terminé perdiendo ese juego. Es algo que no me puedo permitir nunca. Eso me desconcentró mucho y erré muchas bolas”.

Eso sí, si bien el deportista fue enfático y autocrítico para reconocer sus errores, también alabó el juego que luego pudo lograr, el que le permitió sacar adelante un partido que era sumamente complicado.

“Jugué más agresivo, devolví mejor y pude hacer mi juego. Estoy contento porque saqué adelante un partido muy difícil ayer”, añadió.

El próximo desafío del nieto de Jaime Fillol será ante el argentino Guido Pella (58º), verdugo del francés Corentin Moutet (135º) en tres sets. El duelo promete ser de alta intensidad, puesto que el trasandino podría ser el rival que Jarry enfrente en la próxima fecha de la Copa Davis que se celebrará el 6 y 7 de abril en San Juan, Argentina.

Fuente: biobiochile.cl.