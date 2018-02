IMI extiende plazo para pagar permiso de circulación 2018

La Municipalidad de Iquique, a través de su Dirección de Tránsito y Transporte Público, hace un llamado de atención a los conductores que deben renovar su Permiso de Circulación para que lo hagan de manera anticipada y cumpliendo los plazos establecidos, ya que, de caso contrario, tendrán el cobro de cargos con intereses y no podrán optar al pago en cuotas.

“De manera excepcional, y debido al feriado de Semana Santa, vamos a extender el plazo de pago del Permiso de Circulación 2018 hasta el lunes 2 de Abril. Eso significa que, hasta esa fecha, pueden pagar sin cargo y optar al pago en dos cuotas. Sin embargo, desde el punto de vista del cumplimiento de la Ley del Tránsito, los vehículos podrán circular con su permiso 2017, sólo hasta el sábado 31 de Marzo” sostiene Sandra Osorio, Jefa de la Sección de Permisos de Circulación de la IMI.

Para la realización en persona de los trámites del Permiso de Circulación 2018, el Estadio Cavancha abre sus puertas de Lunes a Viernes, desde las 8 a las 14 horas. También se puede realizar vía online a través del sitio oficial de la Municipalidad de Iquique www.municipioiquique.cl, pero sólo para aquellos vehículos que hayan pagado su permiso 2017 en nuestra comuna.

Respecto a aquellas personas que tienen su vehículo en mal estado y no deseen realizar el pago de su permiso de circulación en esta fecha, la recomendación de la Dirección de Tránsito y Transporte Público es que se acerquen de manera personal al Municipio y comuniquen mediante una carta las referencias del automóvil.

“Si no nos dan aviso pasado el plazo, que es el 30 de noviembre, automáticamente se carga a nuestro sistema una deuda para el contribuyente. Entonces va a ir arrastrando una deuda años tras año si es que no avisa que su vehículo no va a circular por desperfectos mecánicos o de otro tipo”, enfatiza Osorio.

De la misma forma, la entidad informa que aquellos que quienes hayan cambiado su domicilio deben acercarse al Estadio Cavancha, debido a que ese trámite no puede realizarse a través de internet.

En tanto, quienes no realicen la renovación de su permiso de circulación, se arriesgan a la emisión de una infracción y el retiro de su vehículo, el que luego es enviado al Corral Municipal.

En el caso del recinto deportivo, para la tramitación en persona, la Municipalidad cuenta con el servicio de tótems y el apoyo de personal capacitado para asistir de manera especial a aquellos que no saben cómo realizar el trámite, pudiendo imprimir su permiso de circulación en el lugar.

Los requisitos para la renovación del permiso de circulación son:

Tener el Permiso de Circulación 2017 pagado en Iquique

Seguro contratado online

Revisión técnica vigente

Ante cualquier duda pueden contactarse al call center 572-514507 o 572-514508, el que atiende de Lunes a Viernes entre las 8 y las 16:30 horas, o mediante el envío de un correo electrónico al mail circulacion@municipioiquique.cl