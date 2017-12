Nicolás Royón: “El objetivo es hacer muchos goles”

Pablo Nicolás Royón Silvera es nuestro segundo refuerzo para la temporada 2018. El centrodelantero uruguayo, de 26 años, viene de ser el goleador del Liverpool de Montevideo en la última temporada del campeonato charrúa.

Llamado más por su segundo nombre, Nicolás, Royón viene con altas expectativas a solo días de colocarse su nueva camiseta: la celeste de Iquique. “Estoy muy contento y ansioso de estar allá”, reconoce Nicolás en sus primeras palabras como refuerzo celeste, luego de comentar que vio a Iquique cuando enfrentó a Peñarol en la Copa Libertadores 2013.

“Chile es un país lindo que miro mucho, también el fútbol es muy lindo y me gusta mucho, lo he mirado. A Iquique lo vi cuando jugó contra Peñarol acá y le he visto muchos partidos, es un gran club y me gustó mucho que me hayan llamado”, dijo.

Royón convirtió 11 goles en el campeonato de Clausura de Uruguay, donde se alzó como uno de los goleadores del semestre, en su equipo y el torneo. “Tuve un buen semestre y elegí ir a Iquique”, añadió.

Eres centrodelantero y goleador nato, ¿pero qué más nos podrías comentar de tus características en la cancha?

“Soy un jugador rápido, de picar en diagonal, tirar diagonales. No soy muy corpulento, pero soy un jugador que define rápido, me gusta mucho atacar siempre hacia adelante, no tener tanto la pelota, sino que picar y correr todas las pelotas que me tiren”.

A pocos días de iniciar la pretemporada, ¿qué objetivos te planteas vistiendo nuestra camiseta?

“Tratar de hacer lo que hice en Uruguay, aportar con gol que es a lo que voy y tratar de ganar muchas cosas. Ojalá pueda ganar muchas cosas, tengo expectativas de que me va a ir muy bien, tengo mucha confianza y quiero lograr algo en Iquique. Voy con las ganas ya de estar ahí, que empiece todo, de conocer al técnico y a mis compañeros que son con los que voy a compartir más tiempo”.

¿Habías podido enfrentar a alguno de tus nuevos compañeros?

“No, no he enfrentado a ninguno, este año jugué también la Copa Sudamericana pero enfrentamos a Fluminense. He hablado con compañeros uruguayos y me han dicho que Iquique es muy lindo club”.

Por último, ¿qué le dirías a la gente que espera por tu llegada?

“Que soy como todo uruguayo: guerrero, me gusta ir a todas, chocarme con todo, aparte de correr creo que una de las virtudes que tengo y que ya hice en el fútbol argentino es que no tengo problema de chocar, de ir a todas, de no dar ninguna pelota por perdida, obvio que el objetivo es hacer muchos goles y que la gente me conozca, que espere de mí porque voy a dejar todo partido a partido cuando me toque jugar”.