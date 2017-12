Lucas Barrios desmiente que tiene un acuerdo con Colo Colo

Luego de una serie de rumores que indicaban que Lucas Barrios era el primer refuerzo de Colo Colo, el delantero aseguró que no tiene ningún acuerdo con los albos e incluso culpó de eso al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

“Yo todavía soy jugador de Gremio hasta el 1 de enero, la verdad contento con el año que viví en ese club”, comenzó declarando el delantero en diálogo con Cooperativa.

“El 23 de diciembre me llamó Pablo Guede y le respondí que Aníbal (Mosa) me dejó dos veces con los papeles en la mano. La única forma que vuelva al club es que me llame el presidente y me manifieste que me quiere”, agregó.

“Mi vuelta a Colo Colo no es por plata, se trata de otra cosa. Me duele que me confirmen”, sostuvo, aclarando que todavía no tiene un acuerdo con Colo Colo para convertirse en refuerzo.

“Le dije a Pablo: Que me llame Mosa, la única forma que yo vuelva al club es que el presidente me quiera, pero el presidente no quiere que esté en el club”, disparó

“Lo invité a (Mosa) comerse un asado en Argentina y cerráramos la negociación pero no vino”, agregó.

LE CIERRA LA PUERTA A COLO COLO

“Lo doy por cerrado (su arribo a Colo Colo) porque es imposible ir a un club si el presidente no me quiere”, complementó, pero no se quedó ahí. Además, Barrios pidió que el mandamás de Blanco y Negro “no le mienta más a la gente”.

“Que no le mienta más a la gente, que diga que no me quiere contratar. Tres veces me ha dejado con los papeles en la mano. Basta con el circo de que Lucas Barrios vuelve”, disparó.

El delantero reiteró que “nunca hubo una propuesta. Solo hablé con el entrenador. No hubo nada y yo desde el 16 de diciembre que puedo hablar con algún club y, te digo a la verdad, a todo el mundo le dije que no porque esperaba a Colo Colo”.

“Desde ahora estoy dispuesto a escuchar otras ofertas. Ojalá en algún momento pueda volver, pero siento que este era el mejor momento”, concluyó.

Fuente: 24horas.cl.