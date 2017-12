Paulo Díaz y el futuro de la Roja: “Me gustaría consolidarme con Medel como dupla”

De las pocas cosas que se pueden rescatar en un año doloroso para la selección chilena, una de ellas es la aparición de Paulo Díaz. Tras su participación en la China Cup, calladito fue ganándose un espacio en la Roja e, incluso, vio acción como titular en la Copa Confederaciones ante Australia y en las Eliminatorias frente a Bolivia.

A ello se suma su gran presente en San Lorenzo, donde ha sido destacado como uno de los mejores defensas del fútbol argentino durante el 2017. Por todo esto, asoma como fijo en el Equipo de Todos post Mundial de Rusia 2018.

¿Qué balance haces de tu año en San Lorenzo, incluso siendo nominado entre los mejores defensas, según TyC Sports?

Estoy contento por lo que hice este año, por cómo se me fueron dando las cosas de a poco y por habérmelo ganado yo solo. Lo hice por mi parte, de menos a más, y terminó con una nominación para ser uno de los mejores del 2017, que no fue algo que andaba pidiendo que pasara.

¿Cuánto creciste como jugador? ¿En qué? También has hecho goles últimamente…

Bastante. Sobre todo, maduré como persona. El estar lejos de mis padres me hizo madurar dentro y fuera de la cancha. También crecí como jugador, porque el fútbol argentino te da muchas cosas que no te da el chileno. Por algo es de las mejores ligas del mundo.

El otro día hablaba con el Pipi Romagnoli y me decía que iba a ser difícil retenerte por mucho tiempo. ¿Crees que estás cerca de dar el salto a Europa?

Si lo dice él, yo creo que sí, porque es el máximo ídolo de San Lorenzo. Es un orgullo que te vean así, como un buen jugador, con proyección. Estoy contento por estar nominado entre los mejores y, por qué no, por la posibilidad de ir para afuera.

Del Inter se ha hablado mucho. ¿Has sabido algo?

Se ha hablado bastante, desde junio, pero no se concretó en ese momento. Ahora vamos a ver qué pasa. Hasta ahora, no me han dicho nada de si hay una oferta clara para el club, pero tampoco estoy apurado. Si se da, bien, y si no, también, porque estoy muy contento en San Lorenzo, que era lo que estaba buscando hace tiempo.

¿Italia es el país donde quieres jugar?

Para empezar, puede ser, pero mi sueño siempre ha sido llegar a la liga inglesa. Yo creo que es una de las mejores del mundo, por la jerarquía de sus jugadores, por los nombres que están. Me gustaría ser reconocido en Europa, como Arturo (Vidal), Claudio (Bravo) y Gary (Medel), por nombrarte algunos. Ojalá sea algún día como ellos.

¿Reconocido como defensa central, lateral o volante?

Es difícil hablar de eso. Como siempre he dicho, soy central. Las posiciones extra son lateral y volante de contención o mixto, pero mi posición natural es ésa.

Romagnoli también me decía que te veía cosas parecidas a Medel…

Quizá, puede ser, por carrera, por polifuncional, pero en el sentido del juego, no creo que seamos iguales. Todos somos diferentes, tenemos virtudes y defectos, y él también es un gran jugador. Admiro lo que ha hecho, sobre todo por la Selección.

Eso sí, tú has cultivado un perfil más bajo. ¿Es algo por lo que te gustaría destacar?

Sí, no me gusta mucho estar alumbrando lo que he hecho, sino estar callado y trabajar siempre para ser el mejor. No estoy diciéndoselo al mundo, sino trabajando, porque así siempre se van a dar las cosas, como me dije a mí mismo cuando llegué a San Lorenzo y me estaba yendo mal.

¿Te ilusiona la dupla Medel-Díaz en la Roja del futuro?

Puede ser. Me gustaría consolidarme con él, para agarrar experiencia, porque es uno de los grandes jugadores de Chile e internacionalmente también es muy reconocido. Me ha enseñado mucho, cuando estuvimos juntos me aconsejó, lo mismo que Claudio y Arturo, que son referentes de la Selección.

¿Sigue doliendo la no clasificación?

Sí, obviamente, yo sobre todo quería ir, estar en un Mundial, por cómo se me estaban dando las cosas, por el momento que estaba pasando, y si se daba la posibilidad de jugar algún partido, para que el mundo me reconociera por lo que soy.

Varios seleccionados han dado sus explicaciones de por qué no se clasificó. ¿Cuál es la tuya? ¿Hubo relajo?

Puede ser el relajo, quizá después de las dos Copas América se dio eso. No sé si nos habremos agrandado mucho por esas dos copas, que nunca se habían dado. Anda a saber por qué habrá sido. Todos le dan la vuelta a eso, pero lo que tengo claro es que el partido clave era contra Paraguay.

¿Les pasó la cuenta el cansancio por la Copa Confederaciones, como dijo Pizzi?

Puede ser, yo creo que es un factor, pero no sabría decirte si fue eso. No hablé mucho del tema del cansancio con los muchachos, pero si me preguntas a mí, yo en ese momento no estaba cansado, porque no estaba jugando. Se dieron muchos factores, pero la no clasificación ya fue y hay que pensar en lo que viene ahora, que es la Copa América.

Varios seleccionados apuntaron a Pizzi. ¿Crees que él fue el máximo responsable?

No me gustaría hablar de eso. Como fui pocas veces a las citaciones, no conocía mucho el ida y vuelta de los jugadores más grandes, porque ellos eran los que hablaban con él. No sabría decirte cómo fue ese tema.

¿Te sientes el líder de la nueva camada?

No sé, las cosas se van dando de a poco, aunque siendo uno de los pocos nuevos que estuvieron en la Confederaciones, quizá puede haber un liderazgo, pero siempre están los más grandes primero y mientras no se vayan ellos, no voy a ver eso.

¿Te gustaría tener a Bielsa en algún momento, como lo tuvo la Generación Dorada en sus inicios?

Sí, me gustaría tenerlo. Es un gran técnico, por lo que me han hablado. Sí tuve a Sampaoli, que también lo es, y ojalá que llegue un entrenador como uno de ellos, que dieron mucho por esta camada.

Fuente: El Gráfico Chile.