Senador criticó a Sampaoli: La idea de estar por sobre la ley no es lo que necesita Argentina

El senador de la República Argentina Esteban Bullrich criticó la actitud del técnico de la selección de ese país, Jorge Sampaoli, quien se enfrentó con policías durante un control tras el casamiento de su hija hace algunos días.

“Cuando somos representantes, nuestra responsabilidad es grande. Lo de Sampaoli no fue un buen ejemplo: la agresión a nuestras fuerzas de seguridad, la idea de que uno está por encima de la ley, no es lo que la Argentina necesita”, declaró a la radio La Red, en un diálogo reproducido por Infobae.

Además del legislador, otras figuras del vecino país salieron a analizar la actitud del entrenador e incluso pidieron su salida de la “Albiceleste”, tal como el escritor Federico Andahazi, quien a través de Twitter dijo que el ex DT de la Roja “casi nos deja afuera del Mundial, no ganó nada ¿Alguien me puede explicar por qué sigue al frente de la selección?”.

Además, el ex consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi apuntó a que “Sampaoli debe ser cesanteado -despedido-. Basta de vergüenzas impunes”. Fuente: Cooperativa.