Ministro Fernández no volverá a la política activa tras término del Gobierno: “Hay que ir retirándose”

El ministro del Interior, Mario Fernández, envió un mensaje a sus pares de generación para que consideren pensar en el retiro. Esto, en medio del próximo término del Gobierno del cual ha formado parte como Secretario de Estado. Consignó 24horas.cl.

Desde ese plano, descarta continuar con una pública activa, para dar paso a tareas relacionadas con la vida académica.

“Terminado el Gobierno, me reintegro a mis tareas académicas, vuelvo a la vida universitaria y quiero mantenerme exclusivamente en ella. Tengo mi nombramiento de profesor en propiedad en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile desde 1998 y ahí me desenvolveré”, señaló en conversación con La Tercera.

En los análisis posteriores a los resultados del pasado 17 de diciembre que le dieron el triunfo a Sebastián Piñera por nueve puntos sobre el candidato oficialista Alejandro Guillier, el Secretario de Estado reconoce que faltó unidad.

“La derecha ya venía unida, incluso antes de la primera vuelta, y en las elecciones del 19 de noviembre tuvo sólo dos candidaturas, lo que es mucho más fácil de incorporar después al candidato que no pase a la segunda vuelta (…) en el lado de la candidatura de Guillier ese proceso fue más lento y menos completo”, sostuvo.

Así, analizó que el plegarse a la candidatura del senador no fue algo unánime, “salvo Carolina Goic, que le dio altiro el apoyo, y Beatriz Sánchez, que fue unos días después”, aclarando que se refiere al electorado de la periodista, no a los partidos. “En eso tuvieron razón los dirigentes del Frente Amplio, al señalar que no eran dueños de los votos”, aseveró.

En esa línea, valoró el surgimiento del Frente Amplio como “un rasgo positivo del sistema político chileno que surja una fuerza predominantemente joven tan poderosa” y asegura que se trata de “un toque de atención para la renovación interna (de la centroizquierda y otros partidos)”.

Además, destaca la presencia de “prometedores” jóvenes líderes en la política, por lo que no le parecería raro que “vamos a tener gente de esta horneada, y en una de esas, en la elección presidencial”.

Así, el Secretario de Estado reflexiona sobre el recambio. “Ya estamos pasaditos, uno en política nunca se muere, pero hay que tener el sentido de que cuando se pasa de la edad madura ya hay que ir retirándose. Ese sería el llamado que haría a mis compañeros de generación: hay que ir retirándose”.

Con todo, el ministro Fernández asegura que el análisis general se debe realizar después del 11 de marzo y convocando a los partidos, parlamentarios, comando y candidaturas, “para tomar lecciones verdaderas”.