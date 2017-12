Guillier: Por buscar apoyo del Frente Amplio privilegiamos mucho a la centro izquierda

A casi una semana de la derrota, el senador Alejandro Guillier analizó lo que ocurrió en la segunda vuelta presidencial que, reconoce, lo sorprendió puesto que esperaba una diferencia “más estrecha” con su contrincante, Sebastián Piñera.

En conversación con El Mercurio de Antofagasta, el ex candidato de la Fuerza de Mayoría planteó que, “en rigor, yo sumé más del doble de votos que en la primera vuelta, pero votó más gente. Nosotros suponíamos que esa gente que no votaba era gente nuestra, pero en realidad la que salió a votar es gente de derecha, que yo creo que se asustó en parte por la campaña terrorista. Eso de que Chile se va a transformar en Venezuela, que yo era comunista, que estaba metido en el narcotráfico. Eso resistió mucho, en eso estuvieron los resultados, pero bueno, eso es política, es campaña”.

Asimismo indicó que “por buscar el apoyo quizás del Frente Amplio, soltamos un poquito el centro. Entonces Piñera lo aprovechó bien porque José Antonio Kast fue más funcional con Piñera que la funcionalidad que nosotros logramos”.

“Kast asumió que iba a tener que concentrar el voto de extrema derecha, para que Piñera pudiera desplazarse hacia el centro. Nosotros en cambio, tuvimos que definir entre la izquierda y el centro, y ahí privilegiamos un poquito, quizás mucho, a la centro izquierda, y ahí están los resultados”, sostuvo.

“La derecha fue inteligente. Como al Frente Amplio lo percibían más a la izquierda, y nosotros teníamos que ir a buscar ese voto, instalaron en la cabeza de la gente la idea de que el país se estaba izquierdizando más de la cuenta porque Chile es un país de centro izquierda, pero no es de izquierda”, manifestó.

El senador por Antofagasta agregó que “el matiz con que te puedes desplazar a la izquierda o al centro político es muy sensible y, bueno, lograron asustar a la gente”.

La Nueva Mayoría no tenía “otra opción”

Sobre su liderazgo y cómo quedó la Nueva Mayoría tras su derrota en las elecciones, Guillier reconoció que si los partidos del bloque “hubiesen estado en buenas condiciones habrían llevado un candidato propio, no me habrían llevado a mí”.

“A mí me llevaron porque no lograron levantar un candidato con alguna opción de ganar en algún momento. Ellos hablaban de quién iba a ser el candidato que iba a administrar la derrota, para mantenerse unidos, etcétera, y esa era como la gran aspiración el año pasado. Nosotros levantamos la tesis de que había que dar la pelea”, remarcó.

Al ser consultado por si se sintió solo, el periodista aseguró que no. “Mi candidatura fue fuera de todo contexto, de toda expectativa. Salió pero recuerda que en marzo, abril, mayo, junio, los partidos me sacaban la mugre (…) porque están acostumbrados a militantes que han hecho la carrera de concejal hacia arriba, que han militado toda su vida. Y de repente aparece un independiente, y el sector de la centro izquierda no está acostumbrado a ese tipo de liderazgos”, aseguró.

A ya casi una semana de las elecciones, Guillier planteó, que con los resultados del 18 de diciembre, detectó que Chile “es un país que está buscando un rumbo muy intuitivo, y los liderazgos políticos están desconcertados, hay que asumirlo”.

Fuente: Cooperativa.