Canciller Muñoz y Piñera repasaron temas sobre La Haya, Venezuela y TLC

El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, se reunió por más de una hora y 50 minutos con el Presidente electo Sebastián Piñera en su casa de Las Condes, en el marco de la serie de reuniones protocolares y de trabajo que ha instruido la Presidenta Michelle Bachelet a sus Secretarios y Secretarias de Estado.

“Le he hecho (al Presidente electo) un briefing de todos los temas en política exterior. El presidente electo se ha mostrado interesado en saber detalles de temas como los casos en La Haya, relaciones con países vecinos como Argentina y Perú”, sostuvo el Ministro Muñoz.

Asimismo, aclaró que le entregó detalles respecto a “lo que está pasando en las negociaciones con Venezuela donde como canciller represento a Chile como país acompañante”.

Otros de los temas que abordaron fueron los relacionados con “acuerdos de libre comercio y particularmente del llamado TPP 11 que nació en Chile después del retiro de Estados Unidos (…) de la Alianza del Pacífico y de otros temas internacionales que están en la pauta mundial”.

El ministro Muñoz aseguró que “he quedado de entregarle (a Piñera) unos documentos adicionales para que los pueda estudiar y él me ha solicitado que vuelva a conversar sobre otras materias que no he alcanzado a tocar”. En esa línea, recordó que la instancia se enmarca en una “reunión republicana donde he cumplido con el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet de entregar los datos al Presidente electo”.

Sobre la situación de La Haya, el Ministro confirmó que repasaron los casos que hoy están en Corte Internacional de Justicia, y además se refirieron a temas de soberanía.

“Hicimos una conversación que tuvo elementos importantes respecto a los dos casos que están en La Haya y la impresión q yo tengo es que el presidente coincide con la posición que ha tenido Chile en ambos casos, pero esa es una suposición. Pero una conversación puede indicar direcciones, creo que habrá una posición respecto a la política de Estado en cuanto a límites, fronteras de seguridad nacional, de soberanía”.

RUMORES SOBRE SU EVENTUAL PRESIDENCIA EN EL PDD

El canciller Muñoz se refirió a los trascendidos luego que su nombre sonara como posible presidente para el Partido Por la Democracia (PPD).

“Lo rumores de que yo podría llegar a asumir la presidencia del PPD, no es más que eso. Me siento complacido que mi nombre haya aparecido y yo he manifestado que si alguna vez pensara esa posibilidad tendría que ser para presidir una mesa de unidad, porque yo no pertenezco a ningún sector, soy cofundador del PDD”, sostuvo.

Pese a ello, aclaró que “en tanto yo sea Ministro, me voy a dedicar a las tareas de Gobierno, y son bien intensas las que vienen”, destacando que próximamente se acerca la visita del Papa Francisco y el Celac con China.

