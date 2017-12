Haroldo Brito se convierte en el nuevo presidente de la Corte Suprema

Esta mañana, la Corte Suprema nombró al ministro Haroldo Brito Cruz (69) como su nuevo presidente para bienio 2018-2019, por 14 votos a favor de un pleno de 21 ministros.

“Debo tener cerca de 47 años trabajando en el Poder Judicial, y ha sido esa la motivación para poder persistir en algunos criterios que me han parecido atractivos. He agradecido al pleno, doy cuenta a ustedes de esta intención de trabajar en un proceso que no es nuevo en esta Corte (…) de modernización”, sostuvo el nuevo titular de la Corte.

Consultado sobre los próximos desafíos para el próximo periodo, Brito planteó que “la llegada de un nuevo gobierno es una cuestión que debe ser enfrentada de la perspectiva de la cooperación y coordinación de los distintos poderes del Estado”.

Asimismo, reconoció que temas como el conflicto en La Araucanía son “particularmente complejos” y son temas que se han podido enfrentar con el trabajo de modernización que se ha puesto en marcha.

Sobre el eventual cierre del Penal Punta Peuco, Brito planteó que esas “son potestades de la Presidencia de La República, el control de la cumplimiento de sentencia no está entregado al poder de la Justicia (…) No es bueno que uno opine cosas de las que uno no tiene tuición ni tribuna”.

El tema sobre las deficiencias y proyectos de ley que buscan mejorar la crisis del Sename también fue motivo de consulta para Brito, quien planteó que “ciertamente yo entiendo que los esfuerzos por sacar a esos niños y adolescentes de la situación que se encuentran son procesos serios. Creo que es un tema tremendamente fuerte y tendremos que esperar algo más de tiempo la resolución definitiva, y yo entiendo que hay un compromiso que esa situación tiene que ser superada”.

Haroldo Brito Cruz, a lo largo de su carrera judicial se ha desempeñado como juez de Letras de Los Andes, relator de la Corte de Apelaciones de Santiago, juez del Quinto Juzgado del Crimen de Valparaíso, magistrado del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago y Fiscal suplente de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Antes de asumir como ministro de la Corte de Santiago, en 1996, se desempeñó como relator de la Corte Suprema. Su llegada como miembro titular máximo tribunal se produjo el 7 de julio de 2008.

