Refuerzan llamado a cuidar tarjetas de crédito y débito en fiestas de fin de año y verano 2018

Ad portas de las fiestas de fin de año y la temporada de verano 2018, es que el equipo de territoriales de la Gobernación de la Provincia del Tamarugal, liderados por el Gobernador Rubén Moraga Mamani, difunden la campaña nacional denominada “Cuida tu Tarjeta”, que considera una serie de consejos para fortalecer las medidas de seguridad de los sistemas electrónicos de pago, en especial, el uso de tarjetas de crédito y débito.

Tal como lo explicó el Gobernador Provincial, se trata de una iniciativa del Gobierno de Chile a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, con la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, la Cámara de Chile, Asociación de Bancos, Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, todos aliados en función de disminuir los delitos asociados al uso de las tarjetas.

Una campaña que ha tenido una excelente acogida de parte de la comunidad, hoy ajetreados en general con las compras navideñas, y preparativos de celebraciones de fin de año y vacaciones de verano.

“La difusión de medidas de autocuidado respecto de las tarjetas son importantes para que no nos roben, entender la importancia de no compartir nuestras contraseñas, que no fotografíen nuestras tarjetas, además de la importancia de tener muchos cuidados, considerando que cada vez se usan más las tarjetas, y menos efectivo, comentó la vecina de Pozo Almonte, Edith Barraza, destacando la campaña

Vale decir, que la autoridad provincial, dispuso el fortalecimiento del despliegue en torno a esta campaña, previo a la fiesta de navidad, en pos de la seguridad de las vecinas y vecinos del territorio, y que es uno de los principales lineamientos del Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

“Como Gobierno de Chile, y por mandato de nuestra Presidenta Michelle Bachelet, estamos difundiendo esta campaña para evitar la clonación de tarjetas, y que las personas tomen sus resguardos al momento de utilizarlas. El autocuidado y la corresponsabilidad, son esenciales en torno a la seguridad de todas y todos, no tan sólo en fiestas de fin de año y en verano, sino que siempre”, enfatizó el Gobernador Moraga.

Algunos de los consejos entregados tanto por el equipo de territoriales en áreas comerciales de la capital provincial, como a través de redes sociales, y en la página web www.cuidatutarjeta.cl , es, entre otros:

– Revisa frecuentemente los saldos de tus cuentas.

– Nunca compartas tus contraseñas.

-Tu banco nunca te pedirá información personal o contraseñas.

– No permitas que fotografíen tú tarjeta o anoten tus datos.

– Toma precauciones en el cajero, pagos en el comercio y en el comercio electrónico.

– Si tu tarjeta fue clonada o detectas alguna irregularidad, llama a Carabineros de Chile al 133 o a la PDI al 134.