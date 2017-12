Bachelet: “Aún hay sectores que confunden principios humanitarios elementales con banderas políticas”

La Presidenta Michelle Bachelet destacó esta mañana la importancia de contar con una entidad como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, para continuar avanzando en un país con la mirada centrada en esta materia.

Durante la entrega del informe anual que realiza el organismo, la Mandataria destacó que a fin de este año se entregará el plan nacional de derechos humanos. “Lo vamos a incorporar a nuestro trabajo y confío en que el Gobierno que asuma el próximo año también lo haga”.

“Quiero agradecer sobre las dimensiones de la vida social que debemos atender y situaciones que debe reparar. La historia no se revierte, pero quizás hubiéramos contado con menos dolor si hubiéramos contado con una entidad así”, sostuvo la Mandataria.

Asimismo, la Jefa de Estado repasó los avances en distintas materias como la inclusión del lenguaje, cuotas de género, creación del ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Asimismo, indicó fue enviado el proyecto de Ley respecto al Sename, que busca separar el organismo en protección de la infancia y de jóvenes infractores de la ley.

“Yo creo que el Sename está en deuda, pero también la sociedad (…) cuando uno se pregunta qué está pasando, en que estamos fallando como sociedad en que el Estado debe internar niños (…) cuántas personas están disponibles para adoptar niños que no tienen nadie. El Estado debe hacer su parte, pero por cierto nosotros también, las personas”, indicó Bachelet.

“Es cierto que ha costado avanzar, que lamentablemente aún hay sectores que confunden principios humanitarios elementales con banderas políticas, pero lo concreto, es que hemos ido construyendo una red de instituciones que permiten asentar el camino para la no repetición del horror (…) No olvidamos, no podemos olvidar, porque la memoria debe estar en el centro del nunca más”, indicó Bachelet.