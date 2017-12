Finales de lujo en Liga ZOFRI

Intensidad y emoción fueron los mejores ingredientes de las finales de la Liga ZOFRI de Básquetbol de Menores 2017, la cual contó con la participación de más de 180 niños y niñas, repartidos entre 13 equipos que dejaron todo en la cancha tanto en las categorías Sub 12 y Sub 13, las que fueron animadas por las familias y aficionados que estuvieron presentes en todas las fechas de la competencia y en particular en las finales de este fin de semana en el Gimnasio Corona.

El cetro del torneo que organiza ZOFRI y que coordina eficientemente el Club Deportivo La Cruz, tuvo en los quintetos de Escuela Dragones y del Colegio Don Bosco a sus flamantes campeones en las categorías Sub 12 y Sub 13, respectivamente. Los primeros, en un reñido encuentro, derrotaron al equipo del Deportivo La Cruz por un estrecho 35-29 que se resolvió en el último cuarto, reeditando la final de 2016 que sólo se definió en tiempo extra entre estos mismos equipos. La presea de bronce en esta categoría Sub 12 fue para los “salesianos” del Colegio Don Bosco, quienes se impusieron a la Academia de Educación Física.

Sub 13

Su revancha tuvo en esta categoría la escuadra del Don Bosco, ya que lograron llegar a la final mostrando un ordenado juego, que tuvo su recompensa al derrotar a los “leones” de Jorge V por 30 puntos contra 21 en el encuentro definitorio, con el que levantaron la copa del mejor de la Sub 13 de la Liga ZOFRI de Básquetbol de Menores 2017. El tercer lugar en esta categoría fue para el Corona School que, en una emocionante contienda, derrotó a los “alas negras” de la Academia de Educación Física.

Con estos resultados concluyó la temporada 2017 de esta iniciativa deportiva impulsada por ZOFRI que, por tercer año consecutivo, ha logrado poner en valor el deporte cestero junto al Deportivo La Cruz. “Nos sentimos orgullosos y conformes con la realización de estos dos torneos, con los que buscamos que los niños y niñas Sub 12 y Sub 13 tuviesen un grato momento deportivo y de sano esparcimiento. Esta Liga se enmarca en nuestra Estrategia de Sostenibilidad, que tiene como uno de sus pilares impulsar el desarrollo local, en esta ocasión, a través del deporte. Felicitamos a La Cruz por su dedicación y a todos los padres y niñas y niños que participaron, además de agradecer a la Junta de Vecinos de Plaza Arica y a todos quienes colaboraron para que nuestra Liga lograra un nuevo éxito”, sostuvo Julio Ruiz Fernández, presidente del Directorio de ZOFRI S.A.

En el mismo plano, Bernardo Guerrero, timonel de La Cruz, precisó que “este es el tercer año, que viene a consolidar esta alianza virtuosa entre ZOFRI y La Cruz con la que ganamos todos. Son tres periodos en que se demuestra que con asociatividad se logran grandes cosas, por lo que este esfuerzo realizado por la ZOFRI ya es envidiado incluso en ciudades más cesteras que Iquique, donde esto no sucede”, señaló.

Cabe precisar que todos los cuadros participantes recibieron medallas y se entregaron diversos reconocimientos en ambas categorías, tales como Equipo Fair Play, obtenidos por el Deportivo La Cruz (Sub 12) y Club Fénix (Sub 13); Máximo Anotador Joaquín Herrera del Deportivo La Cruz en Sub 12, y Randy Riofrío con Alejandra Ibarra, del Jorge V y el Corona School, respectivamente, en Sub 13; y Mejores Jugadores, Kathia Cortez del Deportivo La Cruz, con Daniel Núñez de Escuela Dragones en Sub 12, junto con Sebastián Caro del Don Bosco y Alejandra Ibarra del Corona School en Sub 13. Además, en la categoría Sub 13 se premió igualmente a los mejores triplistas, resultando condecorados Randy Riofrío del Jorge V con 8 anotaciones y Martina Álvarez del Deportivo La Cruz, con 9 puntuaciones de este estilo.