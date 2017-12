En Alemania alucinan con Vidal: “Todos sabemos que eres un gigante… puedes beber tranquilamente en Navidad”

Arturo Vidal no había tenido el comienzo esperado en su tercera temporada en Bayern Munich e, incluso, recibió la reprimenda de Jupp Heynckes, quien lo mandó a la banca y le pidió públicamente que subiera su nivel. El reto le vino bien y el Rey lleva cuatro partidos seguidos anotando, una marca que nunca había conseguido en su carrera.

Su buen rendimiento generó que el periodista Raimund Hinko del diario Bild le dedicara una particular columna en forma de carta, donde felicita al chileno por su actitud en la cancha y por el buen rendimiento que ha mostrado en los últimos encuentros.

“Estimado Arturo, de alguna manera me gustas, aunque te he regañado a menudo y te he condenado en mis columnas por tus fallas destructivas y tu temperamento. Aunque me gusta ver partidos solo, hace algunos meses nos juntamos con amigos y apostamos, no por si gana Bayern o no, eso es aburrido. Apostábamos cuándo te mostrarían la amarilla”, comienza explicando el profesional quien cubre diariamente al Bayern Munich.

A medida que avanza la columna alemana, ésta va tomando un tono mucho más paternal, donde al final, incluso, le da “permiso” para que el volante chileno disfrute tomando algo de alcohol para las fiestas de fin de año por todo lo que ha mostrado en las últimas fechas y por darle alegría a los hinchas de Bayern Munich con el mismo temperamento que lo lleva a cometer errores.

“Al final Arturo, todos coincidimos en que eres un tipo gigante. A pesar de tus excesivas fiestas, a pesar de los enfrentamientos con la policía en Chile, a pesar del testimonio de la esposa de Claudio Bravo. Siempre y cuando marques el 1 a 0, al último como siempre, como ante Suttgart, te puedes beber tranquilamente unas copas de vino en el mercado navideño de la plaza Marienplatz”, agrega.

Para finalizar, Raimund Hinko le dice a Vidal: “A veces te ves atemorizante con un mohicano. Los rivales se encogen de hombros (…) En el futuro, mis amigos y yo no sólo apostaremos por tus amarillas o rojas, sino también por tus goles. Eres uno de los últimos toques de color en una liga igualada. Sería una pena que cambiaras. Probablemente llevas una brújula en ti, que comienza cuando el partido se pone apretado y el equipo deambula. Un 5-0 te aburre. Eso te hace tan valioso”.

Fuente: El Gráfico Chile.