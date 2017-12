Director del Sernac: Es bastante grave que CNC pautee al Tribunal Constitucional

El director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Ernesto Muñoz, rechazó en Cooperativa el posible dictamen del Tribunal Constitucional que retiraría las nuevas facultades sancionatorias del organismo.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Muñoz se refirió a la revisión del capítulo y la posible votación de la mayoría de los ministros del TC a favor de establecer la inconstitucionalidad de estas sanciones.

“El Tribunal Constitucional está fallando de acuerdo a antecedentes que en este caso serían incluso una vuelta atrás respecto de la jurisprudencia que ha tenido fallando, por ejemplo respecto de las facultades sancionatorias de otros temas de la administración”, sostuvo.

Muñoz explicó que “la idea (del proyecto) es subirle el costo a los que incumplen la ley, para que las empresas puedan responder a la expectativa de los consumidores y respetar sus derechos (…) equilibrar la cancha a favor de los consumidores y hacer más probable una sanción”.

“La Cámara Nacional de Comercio no tiene legitimidad para hacer un requerimiento de ningún tipo en esta instancia que es de control preventivo, y por lo tanto que pautee al TC y que eventualmente el Tribunal Constitucional pueda recoger eso me parece bastante grave”, aseveró.

Para el director del servicio este hecho “no corresponde, porque es una utilización indebida de un procedimiento de control preventivo. Ese ‘téngase presente’ es algo que no corresponde, lo dijo claramente el ministro de Economía cuando se dio a conocer”.

Críticas en el Congreso

Desde el Parlamento, el diputado Fuad Chahín (DC) sostuvo que “las versiones que han trascendido respecto de un eventual fallo en esa dirección del Tribunal Constitucional, modificando normas que no son orgánicas constitucionales, donde no hubo un requerimiento ni de diputados ni de senadores sino que un téngase presente, donde no hubo un procedimiento con bilateralidad de la audiencia, con alegatos, con audiencias públicas y de una manera absolutamente impropia haría que el TC paradójicamente se ponga al margen de la Constitución política, yendo más allá de sus facultades”.

Por su parte, el senador Felipe Harboe (PPD) manifestó que este hecho “es gravísimo. Mientras el candidato presidencial Sebastián Piñera habla de los derechos de los ciudadanos y de los consumidores, sus ex empleados como María Luisa Brahm e Iván Aróstica votan en contra de los derechos de los consumidores”.

“Esa es la inconsecuencia, que haya un ex diputado UDI, Cristián Letelier, también vota en contra de los derechos de los consumidores, eso es muy grave y creo que tiene que responder políticamente”, agregó.

Cabe recordar que la decisión del TC aún no se ha dado a conocer, aunque se espera que quede “en acuerdo” durante este miércoles para su publicación durante la próxima semana.

