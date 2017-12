Felipao Scolari también le dijo que no a la Roja: “Se contactaron conmigo, pero no tenía tiempo”

Los candidatos que maneja la ANFP para el puesto de nuevo entrenador de la Selección chilena es una seguidilla de nombres de todo tipo, especialmente del medio sudamericano o con pasado en combinados nacionales.

Sin embargo, este martes apareció uno que no estaba en la lista de nadie. Es nada menos que el brasileño Luiz Felipe Scolari, campeón del mundo con el Scratch en el Mundial de Corea-Japón 2002 y que luego sufrió un bochorno en el Mundial 2014, tras caer en semifinales ante Alemania por 7-1.

Felipao confirmó que hubo un acercamiento desde nuestro país para dirigir a la Roja, pero todo se frustró por un tema de tiempo y de calendario.

“La gente (la federación) de Chile se contactó conmigo hace poco (…) Yo dije que estaba muy agradecido y quedé satisfecho con la posibilidad de hasta encontrarnos para conversar. Pero como no tendría el tiempo adecuado para responder, no me gusta hacer esperar a la gente”, dijo Scolari en una entrevista con la agencia Reuters.

Además, el brasileño reveló que Australia lo quiere para reemplazar al renunciado Ange Postecoglou: “Soy uno de los entrenadores con los que hablaron (…) para ver si estaba interesado en dirigirlos en la Copa del Mundo”.

“No quiero únicamente dirigir en el Mundial. Quiero liderar un proyecto organizado por uno o dos años, pero estoy interesado”, dijo el brasileño tras su paso por China.