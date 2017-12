Mosa quiere a Guede para rato: “Nuestra idea es que su contrato sea por dos años más”

Desde hace un par de meses que la dirigencia de Blanco y Negro viene trabajando en la extensión del contrato de Pablo Guede. El argentino tiene un vínculo con los albos hasta junio del próximo año, pero finalizado el torneo de Transición, su continuidad es un misterio. Es más, en la conferencia de prensa tras ganar el título, el propio DT avisó que debe sentarse con la dirigencia para analizar su permanencia.

Bueno, dicha reunión se llevará a este martes en el Monumental, donde ByN buscará convencer a Guede con un contrato por dos años y un par de refuerzos de categoría, como Matías Fernández, tal como adelantó El Gráfico Chile hace unos días.

Luego de conquistar la estrella 32, el presidente de ByN, Aníbal Mosa, conversó con este medio. Le dedicó el título al pueblo colocolino y a los que criticaron desmedidamente a Guede, y confirmó que buscarán extender el vínculo con el argentino hasta el 2019.

¿Qué sensaciones tiene tras levantar la estrella 32?

Estamos contentos, porque trabajamos para esto. Nosotros sabíamos que no era fácil. En un momento estuvimos siete puntos abajo de Unión Española, se nos criticó mucho y se inventaron muchas cosas, pero la verdad es que la fortaleza del equipo estuvo en el trabajo y en la unión. Se lo dedicamos a los ocho millones de colocolinos del país.

¿Siente que se criticó mucho a Guede y que no se valoró su trabajo?

Uno no espera que valoren, porque es difícil que lo hagan, pero la crítica fue muy descarnada, despiadada y cruel. Pablo no ha hecho tan mala campaña en este año y medio como para que hayan sido tan crueles. Creo que en un momento se les pasó la mano y hoy en día, esos que criticaron, ahora escriben grandes columnas en los diarios diciendo que Guede es un gran entrenador, cuando hace dos meses decían que era un vendehumo y que no se sabía a qué jugaba.

Cuando estaban siete puntos abajo de Unión Española, se veía complicado el título. ¿Cuál fue la clave para revertir esa situación?

Lo único que se hizo fue seguir trabajando, perseverando y pensando en la idea de ser campeones. Estos procesos no son de la noche a la mañana y ahora se ven los resultados que estamos disfrutando.

Guede tiene contrato hasta junio del 2018. ¿Se va a extender?

Se va a extender, ya estamos trabajando para eso, para que siga siendo nuestro entrenador. El proyecto siempre ha sido con Pablo al mando y nuestra idea es que sea por dos años más.

¿Cuál fue la clave del éxito?

Mantener al cuerpo técnico, confiar en los jugadores y en el trabajo que se estaba haciendo.

¿Se piensa en los refuerzos ya para el otro año?

Nos tenemos que sentar a conversar con Pablo y ver que acepte nuestra propuesta. Si recibimos una respuesta positiva, veremos los puestos a reforzar, pero más de alguna sorpresa tendremos.

Fuente: El Gráfico Chile.