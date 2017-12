IMI inaugura cancha de pasto sintético en sector La Cantera

Decenas de niños, ansiosos y entusiasmados, acompañaron a las autoridades presentes en la inauguración oficial de la cancha de pasto sintético, y con las medidas exigidas por la FIFA para el Fútbol Sala con que, desde ahora, contará el sector norte de Iquique, gracias al trabajo de la Municipalidad de Iquique.

En un ambiente de gran alegría se concretó este sueño no sólo de las personas que viven dentro de la jurisdicción de la Junta Vecinal “Por Una Nueva Esperanza”, sino que de todos quienes residen en los barrios cercanos como Carol Urzúa, Jorge Inostrosa y Villa Navidad.

A la ceremonia asistió el alcalde de Iquique, Mauricio Soria Macchiavello; el senador electo por Tarapacá y ex alcalde, Jorge Soria Quiroga; el diputado Hugo Gutiérrez; el concejal Domingo Campodónico; dirigentes vecinales, residentes del sector, e incluso algunos jugadores del plantel de Club Deportes Iquique, quienes compartieron con niños de las escuelas Eduardo Llanos y Centenario.

“Los vecinos de este sector debieron esperar varios años para ver concretado este sueño. Primero, hubo cambio de alcalde en 2008 y en 2014 el terremoto retrasó todos nuestros proyectos. Pero hoy, estamos contentos de poder cumplir con los niños y jóvenes del sector norte de la ciudad, porque no por ser una zona donde, principalmente, habitan familias vulnerables no van poder contar con un espacio deportivo de calidad. Para esta Municipalidad no hay personas de primera o segunda categoría. El sector norte también merece buenas canchas, plazas, juegos y máquinas de ejercicio y así lo estamos y seguiremos haciendo”, expresó en su discurso el alcalde Mauricio Soria Macchiavello.

Paola Pastén, presidenta de la Junta Vecinal “Por Una Nueva Esperanza”, agradeció la gestión del alcalde Soria Macchiavello, del Concejo Municipal y de la Dirección de Obras de la IMI, entidad municipal encargada de llevar adelante los trabajos.

“Esta cancha nos llega como un verdadero regalo pues, pronto cumpliremos ocho años junta vecinal y, hasta hace poco tiempo, este era un sitio abandonado y donde depositaban basura de distintos lugares de Iquique. Ahora, nosotros mismos seremos los encargados de cuidar este espacio que es para todos”, dijo en su alocución la dirigente vecinal.

Junto con la cancha, en su entorno se levantaron fundiciones de concreto y sobre estas unas rejas de fierro, del tipo rejilla, que permite la visibilidad desde el exterior. Destaca también el sistema de iluminación LED cuyas lámparas se colocaron en lo más alto de seis postes, que se instalaron para tal efecto.

La obra tuvo un plazo de ejecución de dos meses y el costo total de la inversión se estima en unos 40 millones de pesos, los que provienen 100% de las arcas municipales. Su diseño y construcción estuvo a cargo de la DOM de la Municipalidad de Iquique, a través del Programa de Contratación de Mano de Obra. Es decir, con recursos de todos los iquiqueños, la IMI generó empleos para levantar este pulmón deportivo, los que fueron utilizados en tareas como utilización de maquinaria pesada, soldadura, pintura, instalación de carpeta de pasto sintético, entre otras.

Cabe mencionar que, de haber sido licitada la construcción de esta cancha, el costo total de los trabajos se habría hasta triplicado, en comparación con el costo real que tuvo al ser bajo la modalidad de administración directa.