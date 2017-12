Alberto Mayol: El FA en la práctica ya dijo que Guillier era su candidato

El ex precandidato presidencial del Frente Amplio, Alberto Mayol, se refirió a las últimas decisiones que ha tomado el Frente Amplio con miras a la segunda vuelta, como a la determinación a título personal de entregar su voto al candidato oficialista Alejandro Guillier.

En entrevista con La Tercera, el sociólogo planteó que en el documento entregado por el conglomerado, “se invita a votar contra Piñera, pero no están las condiciones dadas para votar por Guillier. Es medio incomprensible pero no dispone libertad de acción. Me parece que la libertad de acción con confusión no califica para libertad de acción”.

Para Mayol, “el sentido de la política es marcar posiciones. Tenemos que ser enfáticos, marcar los puntos”.

Si bien coincide en que no están las condiciones para apoyar al candidato oficialista, considera que el Frente Amplio debe hacer algo respecto a ese punto. “Beatriz Sánchez sale diciendo que va a votar por Guillier sin que haya cambiado ninguna de las condiciones. El Frente Amplio, en la práctica, ya dijo, aunque no haya tenido interés en decirlo, que efectivamente Guillier era el candidato del Frente Amplio”.

Sobre su postura personal, el ex precandidato plantea que no es partidario de que exista una postura personal respecto a Guillier, pero no descarta reflexionar “en la próxima semana si efectivamente hay que tomar una definición personal publicable”.

Mayol calificó como un error la decisión de Beatriz Sánchez de explicitar su voto, no sólo porque como ex candidata “para efectos de la ciudadanía ella es la vocera del FA”, sino porque inicialmente se leyó un comunicado como conglomerado y ella al otro día manifestó su decisión.

“Sebastián Depolo dice que el Frente Amplio no está entregando un cheque en blanco. Si bien la declaración de Beatriz no es un cheque en blanco, es un vale vista”, sentenció.

