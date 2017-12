Llaman a cuidar sus límites en fin de semana largo

Un carro fúnebre, un radiotaxi y ambulancias del Servicio Médico Legal y del Samu, formaron parte de la intervención urbana, que la oficina SENDA Previene Iquique realizó en avenida Arturo Prat, sector Playa Brava, a fin de promover la prevención del consumo de alcohol, durante el fin de semana largo que se aproxima.

Se trata de una iniciativa que desarrolló la oficina comunal, en el marco de la campaña de prevención del consumo de alcohol de SENDA “Cuida Tus Límites”, y que contó con la colaboración del Siat y Unidad Comunitaria de carabineros, Servicio Médico Legal, Funeraria Cubillos, municipalidad de Iquique y radiotaxi Dragones.

La directora regional de SENDA Tarapacá, Solange Benedetti Reiman, explicó “hoy hicimos un nuevo llamado a los conductores, a los peatones y ciclistas al autocuidado y la responsabilidad, el mensaje que quisimos entregar por medio de esta intervención, es evitar que el retorno a casa, sea en algunos de estos automóviles”.

Agregó, “los instamos a no beber alcohol si conducen, a no subir a un automóvil manejado por alguien que ha consumido alcohol. Es posible organizarse con los amigos o la familia para designar a un conductor entre quienes no han bebido o bien tomar un radiotaxi y evitar transitar bajo los efectos del alcohol, ya que podría ser atropellado o sufrir algún otro tipo de accidente”

Cabe señalar, que junto a la directora regional de SENDA, entregaron recomendaciones preventivas a los conductores, el Seremi de Gobierno, Luigi Ciocca, el seremi de Transportes, Juan Carlos Cofré, el director del Servicio Médico Legal, Roberto Celis y el suboficial mayor de Carabineros, José Opazo, además del equipo comunal Previene Iquique.

Comunas

En forma paralela, en el resto de las comunas de Tarapacá, también se desarrollaron campañas de prevención del consumo de alcohol. Profesionales de las oficinas SENDA Previene Alto Hospicio, Pozo Almonte, Camiña, Colchane y Pica, se desplegaron por las principales calles y avenidas de sus respectivas comunas, entregando recomendaciones preventivas sobre los riesgos del consumo y de las consecuencias a las que se exponen no sólo los conductores, sino también los ciclistas y los peatones al transitar bajo los efectos de esta sustancia.