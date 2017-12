Tarapacá reconoció a los mejores deportistas regionales del 2017

Con un emotivo homenaje a los grandes deportistas que le dieron el apodo de “Tierra de Campeones” a Iquique, comenzó la versión 2017 de la Gala del Deporte, donde se reconoció a los mejores en 30 disciplinas, escogidos mediante la opinión de un jurado específico de expertos, además del voto electrónico de la comunidad regional.

Así, Brayan Cortés, Consuelo Pérez, Hanamichi Carvajal, Jerusalén Flores, Michael Muñoz, Abraham Tebes, Ignacio Cornejo, entre otros deportistas subieron al escenario a recibir su galardón, con orgullo y muchas veces con admiración, ya que no creían que podrían llevarse el reconocimiento.

En la ceremonia, también se destacaron al más votado en la web www.galadeldeporte.cl, premio que recayó en el pequeño ajedrecista Octavio Vásquez, quien también fue el ganador en su categoría. El as del ajedrez expresó estar contento con el reconocimiento, además de explicar que es algo bueno para todos los deportistas.

Otro de los galardones que se dieron fue al mejor deportista del año, el que fue obtenido por el motociclista Ignacio Cornejo. “Es una felicidad muy grande recibir este premio. De verdad no lo esperaba y con esto se sigue incentivando el deporte en sus diversas áreas y mejor aún que nos reúnen a todos y las familias”, expresó.

Por su parte, la intendenta de Tarapacá, Claudia Rojas Campos, manifestó que “la Gala del Deporte es una tradición que no se realizaba hace tres años y que ahora se retoma con el apoyo de los consejeros regionales a través del Gobierno Regional. El reconocimiento a nuestros deportistas visibiliza no solo sus logros nacionales e internacionales, sino que nos permite apreciar las horas infinitas de entrenamiento, el esfuerzo personal y de la familia. Esperamos que esta iniciativa sea permanente y se pueda calendarizar año a año”.

Mientras que el presidente de la comisión de deportes del Consejo Regional, Rubén Berríos, explicó que “el reconocimiento no es sólo para el deportista, sino para la familia y el entrenador que está atrás de cada uno de quienes suban aquí. Esto hay que institucionalizarlo, para que el 2018 ya no hayan 30 categorías, sino 45 ternas, ya que hacer esta gala no es fácil, hay que golpear puertas, pero el compromiso es que vamos a mejorar cada año”.

Cabe señalar que la Gala del Deporte se realiza desde el 2007 y este año contó con el financiamiento por parte del Gobierno Regional, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de Cultura 2017.

En los próximos días se votarán los recursos para darle continuidad para el próximo año e incluir a más deportistas de la gran Tierra de Campeones.

GANADORES POR CATEGORÍA

Waterpolo: Ariel Olguín

Judo: Josefina Fuentealba

Halterofilia: Nicole Matamala

Básquetbol: Nicol Salvo

Natación: Valentina Blanco

Fútbol Femenino: Jetzabeth Zepeda

Atletismo: Piera Inostroza

Motociclismo: Ignacio Cornejo

Ajedrez: Octavio Vázquez

Beisbol: Allyson Lara

Voleibol: Michael Muñoz

Gimnasia: Elisa Hofmann

Karate: Katalina Chavol

Boxeo: Abraham Tebes

Taekwondo: Elías Robles

Parapente: Carlos Curi

Tiro con Arco: Aixa Catalán

Patinaje artístico: Consuelo Pérez

Fútbol Playa: Pablo Rodríguez

Fútbol profesional: Bryan Cortés

Automovilismo: Enzo Cordano

Tenis de mesa: Jerusalen Flores

Pesca submarina y nado con aletas: Javiera Charrie

Handbol: Franco Lanas

Bodyboard: Joaquín Soto

Tenis: Hanamichi Carvajal

Fotografía Subacuática: Fernando Olivares

Fútbol amateur: Daniel Papic

Surf: Esperanza Rojas

Rugby: Joaquín Henríquez

PREMIOS ESPECIALES

Sandboard: José Martinez

Boxeo femenino: Taís Espinoza

Trayectoria (Gimnasia Rítmica) Marina Flores Olivares

Atletismo Paralímpico: Thiare Godoy

Atletismo Paralímpico: Ricardo Sánchez

Tenis de mesa Paralímpico: Francisco Chávez