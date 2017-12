Valdivia destruyó al “traidor” Pizzi: “No me dejó nada, es el gran responsable de la eliminación”

La salida de Juan Antonio Pizzi de la selección chilena sigue dando vueltas y más aún luego que el técnico aceptara el cargo de técnico de Arabia Saudita. Es que luego de fracasar con la Roja y no conseguir el pase a Rusia 2018, Macanudo no espero ni un mes para conseguir un nuevo trabajo y lo hizo en una selección que sí va al Mundial.

Las críticas para el argentino no se hicieron esperar y vinieron por parte de los propios seleccionados, siendo las declaraciones de Esteban Paredes, donde aseguró que el DT “no sintió la camiseta de Chile”, las más mediáticas. Incluso, a esas críticas hacia Macanudo se unió Jorge Valdivia, quien cuestionó el trabajo táctico que realizó el técnico en su paso por la Roja. Pero ahora que se supo que dirigirá a Arabia Saudita en el Mundial, el Mago fue aún más duro.

“He escuchado mucho sobre Pizzi, pero a mí no me dejó nada, tácticamente no me dejó nada. Ganó con Chile, le fue bien en la Copa América de Estados Unidos y en la Confederaciones, pero a mí, desde mi gusto futbolístico, no me dejó nada. Como persona tengo buenas referencias de Pizzi, ahora su actitud, llevándolo del lado más pasional, creo que es una traición”, comenzó diciendo el mediocampista de Colo Colo y también seleccionado nacional.

Luego, para profundizar sobre su fichaje en la selección saudí, el Mago fue claro: “No sé si la ANFP lo echó o él renunció, si es lo segundo y a las tres semanas se fue a otra selección, me parece muy mal, yo no lo hubiese hecho. Cuando supe de su llegada a Arabia Saudita, llevándolo al plano profesional, está bien, pero si uno se pone en el lado más humano siento que está mal. Desde lo humano siento que es una traición porque él es el gran responsable de la eliminación, nos dejó fuera del Mundial, que es lo más importante que nosotros tenemos como jugadores”.

Para finalizar, Jorge Valdivia se refirió al futuro entrenador de la selección chilena y a los llamados que ha hecho Arturo Vida públicamente para que asuma Jaime Vera: “Lo de Arturo es su opinión y es aceptable, pero si está correcto o no, no lo sé. No veo por qué la ANFP tenga que preguntarle a los jugadores, cuando llegó (Marcelo) Bielsa no se hizo, cuando llegó (Claudio) Borghi tampoco con y (Jorge) Sampaoli no le preguntaron a nadie. No veo por qué el jugador deba tomar la decisión”.

Fuente: El Gráfico Chile.