Canciller Muñoz confirma que Apablaza perdió estatus de refugiado político: “Tiene el derecho a apelar”

El canciller Heraldo Muñoz se refirió a la decisión del gobierno argentino de dejar al ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Galvarino Apablaza, sin el estatus de refugiado político en ese país.

Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores señaló que “efectivamente el gobierno argentino nos comunicó sobre quitar el estado de refugiado a Galvarino Apablaza, ayer, pero debe ser comunicado oficialmente”, dijo.

“El gobierno argentino tuvo la amabilidad de hacernos saber anticipadamente la decisión (…) entendemos que Apablaza tiene el derecho de apelar a este levantamiento de estatus de refugiado, ésa es la información que tenemos”, dijo.

En esta línea, aseguró que existe la posibilidad de traerlo al país “porque la Corte Suprema argentina ya le dio al razón a Chile cuando solicitó la extradición. La extradición por parte de los tribunales está otorgada, lo que estaba pendiente era el otorgamiento del estatus de refugiado que ahora ha sido levantado, por lo tanto, las posibilidades de extradición aumentan, pero se debe respetar el proceso, el afectado puede concurrir con una apelación a esta decisión”, remarcó.

Además, sostuvo que “esta es una decisión de las autoridades competentes argentinas, esto por parte del Gobierno de Chile se ha pedido por bastante tiempo, yo mismo lo he conversado con el canciller de Argentina en distintas oportunidades, incluso, si ustedes recuerdan, la propia Presidenta de la República ha planteado el tema en distintas oportunidades, tanto al presidente Macri como a la ex presidenta Cristina Fernández”, aseguró.

Por otro lado, aclaró que “esta decisión no tiene ningún ángulo para politizarse porque ha habido un claro acuerdo de Estado de que no debe haber impunidad en el caso de un asesinato de un senador, debe responder ante la justicia, eso no significa a priori condenarlo, sino que se someta a la justicia chilena”.

Respecto al caso de Ricardo Palma Salamanca y su pareja, la autoridad señaló que ambos fueron detenidos y dejados en libertad. “Aparentemente habrían entrado con una identidad distinta a la conocida como ciudadanos chilenos”.

Además, precisó que es una situación que le corresponde al ministro en visita Mario Carroza.

Fuente: 24horas.cl.