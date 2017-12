Vocero regional de Gobierno, Luigi Ciocca: “Es lamentable que la oposición busque sacar dividendos políticos a costa de enlodar nuestra democracia”

Como un hecho lamentable y que enloda el espíritu democrático de cualquier elección, calificó el Seremi de Gobierno de Tarapacá, Luigi Ciocca Barreda, los dichos y acusaciones del candidato presidencial Sebastián Piñera, palabras que –a su juicio- sólo demuestran un sucio juego político ad portas a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 17 de diciembre.

“La ciudadanía no está acostumbrada a este tipo de actuaciones, menos cuando se trata de un candidato presidencial que busca, a como dé lugar, figurar con declaraciones desentonadas y con total desconocimiento de la ley electoral. Es lamentable que la oposición busque sacar dividendos políticos a costa de enlodar nuestra democracia”.

Al respecto, Ciocca comentó que éste es otro “episodio” que se suma a las declaraciones con que el candidato Piñera busca tergiversar la realidad y hacer creer a la ciudadanía hechos que no son ciertos.

“A mí me parece que acusar al Gobierno, gratuitamente, de intervencionismo político es un hecho deplorable, toda vez que como candidato, el señor Piñera ha sido invitado a las actividades con la Presidenta. Ahora, si no quiere asistir, es su decisión, pero que no se justifique culpando al gobierno”.

En esa misma línea, el vocero regional de Gobierno llamó al diputado Trisotti a “hacer un poco de memoria” antes de acusar al gobierno de anunciar “ofertones electorales”.

“Sólo quiero recordarle al diputado que la fallida inauguración del hospital de Alto Hospicio la hizo el Gobierno de Piñera, al haber puesto la primera piedra de un proyecto inexistente, por el mal diseño de éste. Mientras que el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ha trabajado responsablemente para construir un centro hospitalario moderno y de calidad, y cuyas obras se han ido concluyendo etapa por etapa”.

Asimismo, emplazó al parlamentario a preocuparse responsablemente por los temas regionales, “ya que el Gobierno Regional, representado por la intendenta Claudia Rojas, junto al gabinete, han cumplido cada uno de los compromisos adquiridos con la ciudadanía, especialmente, en las obras de las postas de Pisagua y Pachica prontas a concluir; y la construcción del Cesfam para Altos de Playa Blanca, proyecto que se materializará de acuerdo a las normativas vigentes en materia de inversión pública de manera responsable”.

Por último, Ciocca reiteró el llamado a la comunidad de Tarapacá a concurrir a votar el próximo domingo 17 de diciembre, “porque en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales, no podemos dejar que unos pocos decidan por todos, sobre todo, cuando nuestra democracia ha sido un esfuerzo de años para poder avanzar hacia una sociedad de derechos, igualdad social y mejor calidad de vida para todas y todos. Eso no se puede perder”.