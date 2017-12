Marcelo Salas y posible DT para La Roja: “Bielsa es la mejor alternativa”

Es palabra más que autorizada para hablar de la selección chilena. Marcelo Salas, uno de los máximos goleadores de La Roja, tuvo palabras para la elección de un nuevo entrenador para el representativo nacional.

En conversación con CDF, durante la transmisión del compromiso entre Santiago Wanderers y Deportes Temuco, el ‘Matador’ admitió que existe un nombre que lo llena: Marcelo Bielsa.

Y es que Salas no tiene dudas. “Si pudiera Bielsa, sería la mejor alternativa: conoce el medio, conoce los jugadores y todo lo demás”, admitió.

Eso sí, el dirigente de Temuco, que tuvo al rosarino como seleccionador, reconoció que un posible arribo del ‘Loco’ es materia complicada. “Yo creo que no va a venir. Es mi pensamiento”, lamentó.

Hay que recordar que los últimos goles de Marcelo Salas con Chile fueron precisamente con Bielsa como DT, cuando se hizo presente con un ‘doblete’ en el estadio Centenario de Montevideo.

En cuanto a la elección del DT para La Roja, el ídolo de la ‘U’ complementó que “es una decisión difícil para el directorio, pero hay tomarlo con calma”.

“Se han dado un par de nombres, escuché de Rueda, de Martino, que estaban complicados y Almirón, pero no me he metido mucho en eso”, concluyó.

Fuente: biobiochile.cl.